防範隨機攻擊模仿效應 北市提升跨年晚會維安

記者吳典叡／臺北報導

臺北火車站及北捷於19日發生隨機攻擊案件，為防範類似事件引發模仿效應，臺北市長蔣萬安今（21）日指出，對於後續大型活動，如路跑、演唱會及跨年等活動，已經指示消防局、警察局等相關單位，將舉辦一場高強度演練，預計朝向規劃在市府站周邊站點做事先模擬。

由於日前的隨機攻擊案件造成多人傷亡，蔣萬安今天出席1219事件緊急維安應變小組會議後，宣布幾項因應措施。針對年底跨年活動即將舉行，蔣萬安表示，已特別指示消防局、警察局、捷運公司、衛生局等跨局處，將會舉辦一場高強度演練，因應1219事件及即將到來的跨年晚會，預計規劃在市府站周邊的站點進行，事先做一次模擬。

蔣萬安說，對於即將到來的跨年活動，警察局已完成整體維安規劃，除部署特勤「霹靂小組」外，並向中央申請支援警力，現場將配置防爆車、偵爆犬、進行場地全面檢查及車阻設施，全面強化維安層級。

對於未來北捷的各大捷運站是否會設置安檢門，蔣萬安說，主要是針對一些表演場館，包括小巨蛋、大巨蛋、北流等，如果評估必須，就會裝設安檢門，包括金屬探測器等，就此，相關局處也正在與場館協調中。

另外，蔣萬安指出，為讓民眾面對可能發生的危機事件，在第一時間知道應處作為，並提高意識，已要求警察局、消防局、衛生局、教育局等單位，即刻擬定相關的文宣教材，一旦遇到發生計畫型無差別攻擊事件，知道如何應處的正確作法，教育局會即刻讓各級學校教育學生從小養成這樣的防範意識。

此外，蔣萬安說，因為1219事件導致民眾心生恐懼，從明（22）日開始，臺北捷運公司一樓大廳將啟動由臨床心理師公會、諮商心理師公會及志工聯合提供的諮詢服務，希望讓民眾的不安得到平撫。必要的話，諮詢服務會延伸到臺北捷運公司地下一樓，時間上至少先維持到年底，有需要的話，未來會評估在交通樞紐或人流可及性之處提供諮詢服務。同時，臺北市社會局已規劃在中山地下街R7出口地面層設置諮商服務據點 「安心關懷小站」，服務期間為22日起至明年元旦的每天下午1時到晚上8時。