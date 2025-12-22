防範隨機攻擊穩定民心 北港警全面強化護童與治安勤務

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】因應近日台北市發生隨機攻擊事件，引發社會關注公共安全議題，雲林縣警察局北港分局自22日起全面強化護童勤務與治安維護作為，針對學童上下學時段及人潮聚集場所加強警力部署，確保校園及社區安全。分局長陳勇誌親自督導相關勤務，要求各單位落實防範措施，提升整體安全防護能量。

北港分局針對假日期間可能舉行的寺廟遶境或大型活動，北港分局也將依實際情況彈性調整警力配置。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

北港分局表示，學童安全為當前勤務重點，已將護童勤務列為每日優先執行事項。除持續進行校園周邊例行巡邏外，並加密警力巡邏頻率，針對各國中、小學周邊道路及通學動線加強守望，同時與校方教師、導護志工保持密切聯繫，建立即時通報與支援機制，防範任何突發狀況發生。

北港分局自22日起全面強化護童勤務與治安維護作為，針對學童上下學時段及人潮聚集場所加強警力部署。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

除校園安全外，警方亦同步強化車站、市場等人潮密集場所的巡守密度，提高見警率，讓民眾外出時能感受到即時的安全保障。針對假日期間可能舉行的遶境或大型活動，北港分局也將依實際情況彈性調整警力配置，確保活動秩序順暢，並降低治安及交通事故風險。

警方亦同步強化車站、市場等人潮密集場所的巡守密度，提高見警率，讓民眾外出時能感受到即時的安全保障。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

分局長陳勇誌指出，透過周延的警力部署與即時應變機制，可有效降低潛在危害，穩定地方治安。他也強調，警方將持續滾動檢討勤務策略，確保安全維護工作不留死角，並期盼在警民合作下，共同營造安心的生活環境。

