防範隨機攻擊 台南音樂會、跨年晚會強化安檢

（中央社記者張榮祥台南26日電）2025倒數計時，台南市政府今晚宣布，27日南瀛草地音樂會及31日跨年晚會，禁止攜帶大型行李箱、攝影機架、長梯等物進場，以防範隨機攻擊，確保活動安全。

台北捷運台北車站等處19日發生隨機攻擊事件，台南市警局加強大眾運輸場域戒備；市府今晚表示，27日在南瀛綠都心公園登場的南瀛草地音樂會，將視為高規格維安計畫實施首站，新營分局已規劃安檢活動周邊攜帶大型行李箱者。

此外，警方也在南瀛綠都心公園規劃場地安檢、監視中心等，出動霹靂小組及2頭偵暴犬，且申請保三總隊支援，更裝設遠端監控，提升見警率，警力部署人數比往年多1.5倍以上。31日跨年晚會則視27日音樂會安全維護情形作滾動調整。

台南市長黃偉哲呼籲粉絲們務必配合，外縣市民眾若提早到場、並攜帶大型行李箱，可寄放在服務台，活動結束後再領取。（編輯：黃世雅）1141226