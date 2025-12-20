防範隨機縱火、攻擊、丟煙霧彈 台北市議員籲推細胞簡訊系統

台北市捷運台北車站至中山站之間昨晚（19日）發生重大隨機殺人事件，已造成4死、多人受傷，凶嫌張文事先四處縱火、丟煙霧彈再到處砍人，最終墜樓身亡，消息震驚全國。多位台北市議員不分朝野，建議台北市政府推動「細胞簡訊」通報機制，讓民眾更快了解狀況、儘速避難、維護自身安全。

多位台北市議員不分朝野，建議台北市政府推動「細胞簡訊」通報機制。（示意圖／pexels）

所謂細胞簡訊（Cell Broadcast Service, CBS），是透過行動通訊網路的廣播技術，在短時間內將特定區域內（如一個縣市或特定範圍），第一時間經手機即時傳送告警或重要訊息，手機接收時會發出特殊聲響與震動。

目前台灣主要針對強震，透過手機進行全國即時警報；另外，有關民防演習時，也曾測試手機通報。

對此，台北市消防局說明，細胞簡訊的運用最初源自災害防救層面，市長蔣萬安在今早1219事件緊急維安應變小組會議內已要求警察局、消防局及相關單位，在兼顧即時示警、市民安全的前提下，研議細胞簡訊是否適用，並持續建立更周延的通報機制。

民進黨議員洪健益表示，將在下週一於議會發起提案連署，要求市府針對「重大治安事件」，建立即時「細胞簡訊」通報機制。

國民黨議員楊植斗也建議，重大治安事件，應迅速發放細胞簡訊。他指出，例如地震簡訊通知，這種技術並不難，但能有效警告民眾，提高防災意識，希望中央及地方政府能採納辦理。

民眾黨議員陳宥丞也贊同透過此方式，讓民眾可以即時取得正確的資訊，認為從最近的天災或人禍事件可以發現，民眾在第一時間能夠收到正確資訊、獲知如何處置因應，相較國外來說是明顯不足。

台北市捷運台北車站至中山站之間昨晚（19日）發生重大隨機殺人事件（中天新聞）

