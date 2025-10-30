防範非洲豬瘟移入 機場入境手提行李皆需查驗

台中一處養豬場日前爆發非洲豬瘟疫情，有立委認為，非洲豬瘟不是台灣本土產出，必定是從境外移入。對此衛福部長石崇良受訪時表示，將配合關務署，機場旅客將取消紅綠線查驗，無論入境國是否為非洲豬瘟疫區，一律等同查驗。

衛福部長石崇良說明，「你的班次如果是來自於非洲疫區的，你就要拿那個紅牌子。現在就是一律都同等的查核。」

此外，針對旅客入境檢疫，日前有網友在社群平台發文指出，自己從馬來西亞回台灣，拒絕手提行李進行豬瘟檢查，沒想到海關未刁難就順利通關，因為沒有法源要強制檢查。對此朝野立委砲轟，防疫漏洞這麼明顯，中央竟然渾然不覺。

國民黨立委王育敏批評，「針對高風險國家旅客手檢皮包沒有強制，旅客可以拒絕，那這個就是最大的漏洞啊。」

民進黨立委劉建國質疑，「台灣的邊境查驗、入關的查驗有這麼鬆嗎？也因為沒有法源依據，請你打開包包，你可以拒絕之後，他就沒事了嗎？」

農業部防檢署署長杜麗華解釋，「這個手檢區的目的是，如果旅客經過這裡檢查有疑義，或者是有豬肉的產品，你馬上棄置，那這個不會受罰。」

至於後市場稽核部分，衛福部表示已要求各縣市衛生局，本週起加強嚴查攤商、超市及東南亞商店等產品。

