防範非洲豬瘟！喊邊境查驗「零信任」 卓榮泰：不要因為旅客看起來老實就放行

行政院長卓榮泰今天（8日）上午視察邊境檢疫措施時表示，未來對所有入境旅客及物品將採「零信任」態度。（圖／行政院提供）

台中爆出首例非洲豬瘟案例，疫情初步獲得控制，長達15天的豬隻禁宰禁運令正式解除。行政院長卓榮泰今天（8日）上午赴桃園國際機場視察邊境檢疫措施，他在致詞時提到，未來對所有入境旅客及物品將採「零信任」態度，尤其來自高風險地區者，更應強化檢查，「不要因為看起來比較老實就放行，絕對要零信任，才能做到徹底防護。」

非洲豬瘟疫情獲得初步控制，中央疫情應變中心宣布日前宣布恢復全國活豬運輸，並開放屠宰與拍賣，但「禁止廚餘餵豬」規定仍持續維持。為加強防範非洲豬瘟，卓榮泰今天上午赴桃園國際機場視察「邊境檢疫措施」。

卓榮泰在致詞時表示，自2018年起，在歷任院長與中央地方共同努力下，成功將非洲豬瘟阻絕於境外。他強調今天也不容許任何一個人的疏忽，也不容許任何一個環節的疏漏，一定要層層的防護、多層的阻隔，才能將疫情阻絕於境外。

卓榮泰指出，過去半個月內，在中央與地方政府合力下，迅速將疫情控制在單一案例場內，未讓其擴大。他感性表示，「真的是天佑台灣，我們要珍惜這一份努力，也珍惜這一份福氣。」因此後續一定要層層的阻隔，才能完成接下來的工作。

談及市場豬價，卓榮泰透露，自己與農業部長陳駿季交流時，對方終於露出微笑，因昨日豬價平均達103元，較預期好轉。他強調，穩定豬價不僅是保障豬農，更是保障消費者，相關產業補助措施將立即啟動，涵蓋豬肉攤商、承銷人、屠宰場、飼料與廚餘清運成本補助等。

卓榮泰8日上午赴桃園國際機場視察邊境檢疫措施，防堵非洲豬瘟。（圖／行政院提供）

針對邊境防疫，卓榮泰提出4項要求，包括確保X光檢查設備運作正常、補足並強化人力、檢疫犬安全上場、嚴查所有違規物件、行李與人員。他也呼籲國人切勿從國外攜帶任何肉品、植物種子入境。只要一人疏忽，就需付出龐大社會成本，因此大家一定要共同守護。

卓榮泰說，未來一年，中央政府總預算中已將提升內需、強化觀光列為重點。國門會繼續打開，人流、物流會增加。政府在貨運方面已有嚴謹檢查標準，旅客方面X光檢查要達100%，並加強至少20%人工查驗。

卓榮泰強調，未來對所有入境旅客及物品將採「零信任」態度，尤其來自高風險地區者，更應強化檢查，「不要因為看起來比較老實就放行，絕對要零信任，才能做到徹底防護。」

最後，卓榮泰表示，令人欣慰的是，經過15天豬瘟順利解封，他也再次呼籲國人，非洲豬瘟是動物性傳染病，不會傳染給人，政府已全面檢驗，確認豬肉產品安全無虞，因此請大家多支持台灣豬農，幫助市場盡快穩定。



