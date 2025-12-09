中央社

防範非洲豬瘟 高雄市政府啟動聯合稽查 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

為防範非洲豬瘟傳播，高雄市政府近日啟動聯合稽查，結果均符合規定。（高雄市衛生局提供）

中央社記者蔡孟妤傳真 114年12月9日

