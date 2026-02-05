防範鼠患過好年 環保局籲落實居家防鼠三不原則

台南市環保局清潔隊加強社區巷弄環境清掃與整頓，落實防鼠與環境衛生管理。（環保局提供）

記者林怡孜／台南報導

農曆春節前夕正值家戶年終清掃時節，同時也是鼠類活動頻繁的時期。近期國內出現今年首例漢他病毒死亡案例，讓防鼠議題再度受到關注。台南市環保局提醒，老鼠繁殖速度快，一旦環境髒亂或管理鬆懈，族群便可能迅速擴散。防治鼠患應以「預防為主、消除為輔」，從環境整頓做起，搭配適當使用滅鼠餌劑，並確實做到「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不原則，才能有效降低鼠害與疫病風險。目前環保局已將滅鼠餌劑配送至各區公所，民眾如有需求可就近索取並依指示使用。

環保局指出，老鼠多藏身於陰暗水溝、雜物堆或建物角落，適應力強、活動範圍廣，若環境長期未清理，極易成為鼠類繁殖溫床。針對餐飲業集中區、市場周邊及重點道路，市府已加強水溝清疏與環境整頓，壓縮老鼠棲息空間，維護市容整潔與公共衛生。

環保局長許仁澤提醒，防鼠最有效的方式就是落實「三不原則」：第一，檢查並封堵住家周邊洞口與縫隙，阻斷老鼠入侵路徑；第二，整理室內外環境，清除雜物與雜草，減少藏匿與築巢空間；第三，垃圾與廚餘應妥善密封，食物收納完整，避免成為鼠類食源。使用滅鼠餌劑前應先清理周邊食物殘渣，並沿牆角或鼠類出沒處放置，取食後視情況補充；若發現鼠屍，請以紙袋密封後交由垃圾車清運，避免二次污染。

環保局也提醒，滅鼠餌劑不得在郊外或農田使用，以免猛禽誤食受毒老鼠而受害。本次發放的餌劑為抗凝血劑，使用時務必避免孩童與寵物接觸，若不慎誤食，應立即就醫處理。