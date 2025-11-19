防範「台灣有事」 日本政府實察宮古機場疏散作業預備

日本政府週二（18日）在宮古機場演練因應台灣有事的疏散計畫。 圖：翻攝自@anckbotamochi的X

[Newtalk新聞] 日本中央政府、沖繩縣政府和宮古島市政府昨（18）日在宮古島市宮古機場進行了實地檢查，以確認在預測到外國武裝襲擊的情況下，居民乘飛機撤離該島的程序。《每日新聞》報導，這次的檢查內容包括核實已完成撤離登記的人員流動情況、將他們送往機場的情況，以及確認通過安檢和登機所需的時間。

報導指出，日本政府計劃在台灣有事緊急事態爆發六天內，將包括石垣島（沖繩縣石垣市）和宮古島在內的先島群島共 12 萬名居民和遊客疏散到九州和山口縣的八個縣。

日本內閣官房、消防廳、地方政府、航空公司及其他機構共 292 人週二（18日）參加現場檢查。106 名扮演疏散人員的人員在機場附近的室內運動場登記後，搭乘巴士前往機場。市府和機場工作人員逐一引導他們前往行李安檢區和配備臨時金屬探測器的安檢通道。

此次檢查還考慮了輪椅使用者、住院病人和其他特殊需求人士的疏散事宜，並確認了機場工作人員檢查輪椅和醫用氧氣罐是否可攜帶登機的程序。

日本中央政府和都道府縣政府曾於 2024 年九月在石垣機場（石垣市）進行類似的現場檢查。當時，臨時安檢點周圍的區域劃分不明確，物品可以在安檢點兩側交接。這次吸取了上次的經驗教訓，進行了一些改進，例如在邊界處安裝了隔板。

現場檢查歷時一小時完成。參與檢查的宮古島市長嘉数登表示：「根據此次檢查的結果，我們希望確認在預期的 6 天內完成疏散是否真的可行。」

