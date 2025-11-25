防範一氧化碳中毒 開一扇窗保平安

【民眾新聞葉柏成新北報導】中央氣象局天氣預報顯示，受到東北季風影響，氣溫一路溜滑梯轉雨，至少影響到28日週五，這波冷空氣最強預計是落在週三〈26日〉清晨，平均氣溫落在17、18度。新北消第一大隊長羅凱文呼籲，在家中使用瓦斯爐、燃氣熱水器時，務必養成「開啟一扇窗」通風習慣，以防範一氧化碳中毒的危害。

羅凱文指出，燃氣熱水器一氧化碳中毒案件之好發期為每年11月至2月等溫度較低之月份，天氣寒冷民眾常將門窗緊閉，造成空氣不流通，呼籲民眾除多留意家中長者與小孩的身體狀況注意保暖外，在家中使用瓦斯爐、燃氣熱水器時，務必養成「開啟一扇窗」通風習慣，以防範一氧化碳中毒的危害。

《圖說》使用熱水器要通風。〈第一大隊提供〉

他說，第一大隊板橋轄區特性為老舊公寓戶數多，屋齡老舊加上設備管線缺乏維護，導致較易發生一氧化碳中毒事件。因此，老舊公寓一定要特別留意熱水器安裝的地點及管路的安全性，另可至大賣場、網路商店購買合格的一氧化碳警報器裝設才能避免中毒事件發生。

《圖說》居住安全你我勿輕忽。〈第一大隊提供〉

羅凱文強調，為強化防範一氧化碳中毒宣導效果，消防同仁將不定期會同防宣義消防宣，配合里長至民眾家中進行居家訪視，如有發現一氧化碳中毒潛勢，會立即協助民眾排除居家一氧化碳中毒危險因子，為避免一氧化碳中毒憾事發生，安裝燃氣熱水器應找合格熱水器承裝業者，將家中熱水器改為強制排氣型以杜絕後患。