防範〈鳳凰〉撲台 台電台北西區、南區、北北區處總動員

《圖說》防範鳳凰颱風，台電加強各項防颱整備工作，並全面進行服務區內樹木修剪、各項設備檢點及巡視供電線路等作為。

【民眾新聞葉柏成新北報導】依據中央氣象署最新預估路徑，鳳凰颱風下週一(10)日將進入呂宋島，接著北轉朝台灣方向移動，依照目前預估路徑判斷，最快於下週一(10)日發布海上警報、下週二(11) 發布陸上警報，全臺須慎防強陣風及大量降雨。台電台北西區、台北南區、台北北區營業處全力戒備，加強各項防颱整備工作，並全面進行服務區內樹木修剪、各項設備檢點及巡視供電線路等作為。

《圖說》防範鳳凰颱風，台電台北西區營業處召開「颱風災害整備會議」全力戒備。〈北西區處提供〉

北西區處已於(7)日15時召開「颱風災害整備會議」全力戒備，加強各項防颱整備工作，並全面進行服務區內樹木修剪、各項設備檢點及巡視供電線路等作為。

並提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備。

《圖說》台電台北南區營業處區各項設備檢點及巡視供電線路等作為。〈北南區處提供〉

台電台北南區營業處則於第一時間整備201位工程人員、54輛工程車、13輛吊臂車、17輛昇空車、27台發電機及25台抽水機，全力戒備防颱。北南區處已加強巡視進行樹修及礙洗作業，以防止瞬間強陣風導致樹木碰觸、電桿傾倒。

《圖說》台電颱風停電搶修流程。

北南區處籲請民眾做好防颱準備，注意颱風動態並防範強風豪雨所帶來的影響，尤其是抽水站或有使用維生器材等不能停電的用戶，預先準備發電機或不斷電設備。

《圖說》台電台北北區營業處區「颱風災害整備會議」全力戒備。〈北北區處提供〉

另外，台電北北區處已整備141位搶修人力、18輛吊臂車、17輛昇空車、40輛工程車、24台發電機及43台抽水機，全力戒備防颱，並針對轄區內之北投陽明山區、淡水及汐止山區等高風險區域，預先增派人力巡視線路，進行樹修作業，以防止瞬間強陣風導致樹木碰觸、電桿傾倒，北北區處亦針對轄管變電所進行巡視，尤其針對較低漥地區的變電所(如社子、康寧等)做好防水閘門措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。

台電指出，颱風期間常因樹枝、招牌遭強風吹落破壞配電設備，或地下配電室淹水影響搶修，呼籲民眾提前修剪樹枝、加固招牌及取下懸掛物，並防範地下室積水。若發現電線掉落或外露，務必立即通知台電處理，切勿自行觸碰以免觸電。

《圖說》台電台北北區營業處區各項設備檢點及巡視供電線路等作為。〈北北區處提供〉

為增進搶修效率，各區處也先與臺北市政府及新北市政府加強聯繫，並指派專員與各區里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇嚴重災情搶修需要，當即向臺北市政府及新北市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，以加快復電速度。

《圖說》台電台北北區營業處區「颱風災害整備會議」全力戒備。〈北北區處提供〉

另針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

另針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。