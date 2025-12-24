防網購取得犯案工具 數發部研擬3措施因應

台北市19日發生隨機攻擊事件造成多人傷亡，針對凶嫌透過網購買入多項犯案工具，數發部長林宜敬今天(24日)在立法院允諾於1個月內邀相關部會研商檢討，羅列網購危險、高風險產品清單，可能做法包括要求實名制購買、取貨時以數位憑證皮夾留下足跡，並可導入AI、資料匯流機制主動偵查網路異常採購等，避免憾事重演，預估最快半年後上路。

北捷台北車站、中山站周邊19日發生隨機攻擊釀成死傷，震驚台灣社會。檢警追查發現27歲凶嫌1年多來透過網購平台，陸續購入犯案用的工業酒精、防毒面具、煙霧彈，還買入13把長、短刀，此事成為立法院交通委員會24日朝野立委質詢焦點。

立委關注煙霧彈、瓦斯噴槍等可依法販售，現在卻衍生問題，是否檢討網購採取實名制。數發部長林宜敬強調，網購實名制確實可以有效嚇阻犯罪，但也會有隱私問題；在歐美，據他了解網購不需要實名制。

不過，林宜敬表示，針對網購特殊、有安全疑慮的品項，數發部22日已與幾個主要網路平台討論因應方式，本土電商態度積極、願意全力配合，數發部將在1個月內邀內政部、衛福部等相關單位討論清單。

至於後續可能的做法，林宜敬指出，包括對危險物品採實名制購買、取貨時以數位憑證皮夾等方式留下身分證明資料，以利追查；未來也可導入科技追蹤，主動發現可疑的採購行為。他說：『(原音)另一個是說他如果購買的數量不合常理的話，我們可以運用AI的方式或是資料匯流的機制，我們去查。一般人不會買13把刀，這個是一個異常的狀況，我們就可以去主動式偵查。這件事情當然是內政部警政署這邊他們主責，但是我們數發部作爲一個技術機關，我們一定會全力配合，主動去找出方法來解決這些問題。』

林宜敬提到，部分措施因涉及修法，無法馬上實施，且就技術面來看，相關措施最快要半年、慢則1年才能上路。