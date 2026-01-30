防缺藥再現！藥事法2法案修正通過 「3大關鍵」護國人用藥權益

記者鄭玉如／台北報導

立法院三讀通過藥事法修正案，強化必要藥品供應管理。藥商須定期申報，中央可專案核准製造或輸入，保障民眾用藥權益與藥品穩定供應。（示意圖／PIXABAY）

立法院今（30）日晚間三讀通過「藥事法部分條文修正草案」及「藥害救濟法第三條、第二十八條修正草案」，提升國內藥品供應的穩定及韌性，保障國人用藥權益，避免缺藥情形再次發生。修法後必要藥品許可證持有藥商，應定期申報藥品供應情形，提高政府對各項藥品庫存的掌握程度。

本次修法規定，持有必要藥品許可證的藥商需定期申報藥品供應情況；中央衛生主管機關若發現某些藥品可能供應不足，可專案核准製造或輸入，必要時也能適度調控供應，此外將專案核准藥品納入適用藥害救濟制度。這些措施有助保障民眾用藥權益，並維持藥品供應穩定。

法案修正重點如下：

1、掌握必要藥品供應情形：持有必要藥品許可證的藥商，應定期申報藥品的製造、輸入及供應情形。

2、強化穩定藥品供應措施：中央衛生主管機關於知悉具有藥品許可證的藥品有供應不足之虞時，得專案核准該藥品或其替代藥品的製造或輸入，並得採限制措施，限制藥品供應的範圍、期間、數量、對象或方式等。

3、完善藥害救濟制度：增訂因應具有藥品許可證藥品有供應不足之虞、因應緊急或重大影響公共衛生情事得專案核准製造或輸入藥品，將其納入適用藥害救濟制度，以保障民眾用藥權益。

食藥署表示，近年新興傳染病威脅、地緣政治風險，以及全球供應鏈中斷等因素，使藥品供應穩定面臨挑戰。提升藥品供應韌性已成為各國關注重點，也關乎國家安全。本次修法將有助強化我國藥品供應穩定與應變能力，完善藥事法規，保障民眾用藥權益與健康。

