防罷免變斂財 王鴻薇宣布將修《政治獻金法》

國民黨立委王鴻薇、許宇甄指罷免期間，有多個罷免團體鑽法律漏洞進行募款，現行法規卻無法可管，因此將提案修正《政治獻金法》。 圖：王鴻薇辦公室／提供

[Newtalk新聞] 國民黨立委王鴻薇、許宇甄今（18日）召開記者會，宣布將提案修正《政治獻金法》第二條，針對當前僅規範選舉活動，對於「其他政治相關活動」卻未有明確定義，無法可依、無法可管，造成罷免活動從金流去向到剩餘金流不明，將修法將「罷免」等政治活動納入規範，終結罷免金流斂財、爭議亂象。

王鴻薇表示，民進黨帶頭的大罷免活動，除了政治惡鬥、製造社會對立外，底下政治金流更是難以估計，不少罷免案都發生違法募款情況。像是基隆罷免謝國樑市長的團體透過募資平台「嘖嘖」，違法超額募資 716 萬元，他們承諾罷免結束後會公開金流並捐出剩餘款項，如今罷免早落幕，金流卻至今無人交代，也引起支持者的撻伐。

王鴻薇再提到，針對國民黨立委牛煦庭的罷免團體，曾試圖宣布會將帳戶信託並公開帳戶，呼籲各界捐款，卻遭會計師以違反政治獻金法為理由拒絕接案，也因為募款疑慮的關係，為了「金」、「權」罷團分裂內鬥。

許宇甄則指，對王鴻薇的罷免團體最為嚴重，罷團的群組訊息就有所謂「文宣組長」宣稱「法律規定第一階段罷免團體不能收受政治獻金，但為了不讓別人抓到小辮子」，要支持者在現場「以現金交由有志工證的志工」，明顯知法犯法。還成立「課金公媽」群組，要求大家認領派報等費用，把款項直接給廠商，而廠商再將做好的文宣品給罷免團體，甚至定期指定課金任務，把民眾當盤子，把違法當遊戲。

許宇甄表示，這些罷免團體無疑是鑽法律漏洞，但是檢舉提告，都被說無法可管而不了了之。監察院就提出，依現行《公職人員選舉罷免法》及《政治獻金法》，罷免案提議人之領銜人與被罷免人欲進行募款，目前法無明文規定，促請加速罷免募款修法規範。內政部今年二月更提出《政治獻金法》修正草案，要增列罷免案提議人的領銜人及被罷免人均得收受政治獻金機制，但「大罷免大失敗」後就一切全都停止。

王鴻薇表示，選舉、罷免是我國憲法賦予人民的參政權，但罷免等政治活動之募款無法可依、執行機關監察院更無法可管，罷免領銜人募款疑慮、支出和金流去向不明，這些民主活動變相成為斂財的手段，為使政治活動之募款有明確規範及管理，這次提出修法，讓罷免等政治活動納入政治獻金法規範，杜絕這些惡質選罷亂象。

