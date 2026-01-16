防美併吞 歐洲多國派兵進駐格陵蘭! 白宮：無法影響川普的決定
[Newtalk新聞] 美國川普政府近期多次針對格陵蘭主權議題發表觀點，宣稱美國「必須掌握格陵蘭的控制權」，但相關言行卻遭到歐洲盟友的廣泛抵制。近期有消息稱，繼德國決定向格陵蘭派出 13 名援助士兵後，法國、芬蘭、荷蘭與瑞典等多個歐洲國家也先後表態，宣布將派遣士兵前往格陵蘭並舉行聯合演習。與此同時，丹麥也與美國針對格陵蘭問題展開談判，相關議題對北約體制造成的裂痕也引發國際輿論的廣泛關注。
根據中國《新民晚報》報導，當地時間 15 日，法國總統馬克宏在出訪位於該國東南部的伊斯特爾空軍基地時，宣布已將 15 名法軍士兵部署至格陵蘭，強調法國將協助烏克蘭保衛自治領土，並期許法軍部隊能向格陵蘭提供有效的陸、海、空力量增援。
隨後，芬蘭國防部也發布聲明，宣稱將派遣 2 名聯絡官前往格陵蘭，與歐洲各國派駐當地的軍隊展開聯合訓練活動，強調北約成員國應加大針對北極地區的軍事投入，以強化該地區的安全保障。另外，荷蘭國防大臣呂本．布雷克爾曼斯 ( Ruben Brekelmans ) 也於同日表示，準備派遣一名荷蘭皇家海軍軍官前往格陵蘭島，參與北極地區軍事演習的勘查工作。
除了上述國家外，瑞典首相烏爾夫．克里斯特森 ( Ulf Kristersson ) 也於 14 日表示，瑞典將應丹麥方面的請求，向格陵蘭島派遣軍事人員，與其他歐洲國家派遣的士兵共同組建聯合小組。雖然克里斯特森並未透露瑞典預計派遣的士兵數量，但一位匿名瑞典軍方發言人表示，對歐洲國家來說，北極地區具有極為重要的戰略意義，「隨著格陵蘭地區的緊張局勢加劇，瑞典應該保持地區影響力，並積極針對該地區的事物開展行動」。
該報導分析指出，雖然歐洲國家向格陵蘭島派遣的軍力十分有限，但主動展示協助丹麥防禦格陵蘭島主權的行為，很可能在一定程度上制衡美國的軍事行為。該報導表示，美國目前仍希望透過「非衝突模式」取得格陵蘭的控制權，「派遣少量士兵的做法仍可能達成威懾美國的目標」。
但該報導強調，美國川普政府對格陵蘭的野心已經在北約內部製造了巨大的裂痕，「歐洲國家對白宮與五角大廈的信任度已經降至創立至今的最低水準」。報導稱，如果美國最後決定透過武力搶奪格陵蘭，那麼發揮「集體防禦」效果的「北約第五條」將可能原地瓦解，「屆時，美國與歐洲國家將從盟友關係轉變為相互敵視的狀態」。
為了緩和與美國間的衝突，丹麥外交大臣拉爾斯．勒克．拉斯穆森 ( Lars Lokke Rasmussen ) 與格陵蘭自治政府外交部長薇薇安．莫茨費爾特 ( Vivian Motzfeldt ) 於當地時間 14 日共同出訪華盛頓，並與美國副總統 J.D. 范斯 ( J.D. Vance )、國務卿盧比歐等官員會晤。然而，在會議結束後，丹麥方面的外交人員卻與美國官員做出截然相反的表態，前者認為兩國之間就格陵蘭問題存在「根本性的分歧」，後者則宣稱會晤「富有成效」。
針對多個歐洲國家先後宣布派兵援助格陵蘭的行為，白宮新聞秘書萊維特於 15 日召開的記者會表示，相關舉動「不會影響川普關於格陵蘭的一切決定」，但強調白宮仍會繼續與丹麥、格陵蘭等代表進行對話。
丹麥首相梅特．弗瑞德里克森 ( Mette Frederiksen ) 也於同日發表回應，認為與美國官員進行的會談「並不輕鬆」。弗瑞德里克森指出，丹麥已經同意與美國共同成立工作小組，針對格陵蘭的議題進行磋商，「但這並不能改變美國希望接管格陵蘭的野心，保衛並保護格陵蘭主權仍是整個北約需要共同關切的重要事務」。
