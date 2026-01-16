防美併吞 歐洲多國派兵進駐格陵蘭! 白宮：無法影響川普的決定

針對美國試圖掌握格陵蘭的野心，包含德國、法國、荷蘭與瑞典在內的多個歐洲國家近期先後宣布將派遣士兵進駐格陵蘭，並準備實施聯合演習。 圖：翻攝自 騰訊網 新攳晚報

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期多次針對格陵蘭主權議題發表觀點，宣稱美國「必須掌握格陵蘭的控制權」，但相關言行卻遭到歐洲盟友的廣泛抵制。近期有消息稱，繼德國決定向格陵蘭派出 13 名援助士兵後，法國、芬蘭、荷蘭與瑞典等多個歐洲國家也先後表態，宣布將派遣士兵前往格陵蘭並舉行聯合演習。與此同時，丹麥也與美國針對格陵蘭問題展開談判，相關議題對北約體制造成的裂痕也引發國際輿論的廣泛關注。

根據中國《新民晚報》報導，當地時間 15 日，法國總統馬克宏在出訪位於該國東南部的伊斯特爾空軍基地時，宣布已將 15 名法軍士兵部署至格陵蘭，強調法國將協助烏克蘭保衛自治領土，並期許法軍部隊能向格陵蘭提供有效的陸、海、空力量增援。

丹麥武裝部隊自今日起在格陵蘭協同盟友展開軍事強化行動。 圖：翻攝自 X 帳號 @NSTRIKE

隨後，芬蘭國防部也發布聲明，宣稱將派遣 2 名聯絡官前往格陵蘭，與歐洲各國派駐當地的軍隊展開聯合訓練活動，強調北約成員國應加大針對北極地區的軍事投入，以強化該地區的安全保障。另外，荷蘭國防大臣呂本．布雷克爾曼斯 ( Ruben Brekelmans ) 也於同日表示，準備派遣一名荷蘭皇家海軍軍官前往格陵蘭島，參與北極地區軍事演習的勘查工作。

除了上述國家外，瑞典首相烏爾夫．克里斯特森 ( Ulf Kristersson ) 也於 14 日表示，瑞典將應丹麥方面的請求，向格陵蘭島派遣軍事人員，與其他歐洲國家派遣的士兵共同組建聯合小組。雖然克里斯特森並未透露瑞典預計派遣的士兵數量，但一位匿名瑞典軍方發言人表示，對歐洲國家來說，北極地區具有極為重要的戰略意義，「隨著格陵蘭地區的緊張局勢加劇，瑞典應該保持地區影響力，並積極針對該地區的事物開展行動」。

丹麥政府明確指出，若美國企圖武力奪取格陵蘭，軍隊已準備好對任何攻擊者「開火」。 圖：翻攝自 X

該報導分析指出，雖然歐洲國家向格陵蘭島派遣的軍力十分有限，但主動展示協助丹麥防禦格陵蘭島主權的行為，很可能在一定程度上制衡美國的軍事行為。該報導表示，美國目前仍希望透過「非衝突模式」取得格陵蘭的控制權，「派遣少量士兵的做法仍可能達成威懾美國的目標」。

但該報導強調，美國川普政府對格陵蘭的野心已經在北約內部製造了巨大的裂痕，「歐洲國家對白宮與五角大廈的信任度已經降至創立至今的最低水準」。報導稱，如果美國最後決定透過武力搶奪格陵蘭，那麼發揮「集體防禦」效果的「北約第五條」將可能原地瓦解，「屆時，美國與歐洲國家將從盟友關係轉變為相互敵視的狀態」。

格陵蘭外長莫茨費爾特（左）與丹麥外長拉斯穆森（右）14日在丹麥駐美國大使館準備與美國副總統范斯會面。圖：達志影像 / 路透社

為了緩和與美國間的衝突，丹麥外交大臣拉爾斯．勒克．拉斯穆森 ( Lars Lokke Rasmussen ) 與格陵蘭自治政府外交部長薇薇安．莫茨費爾特 ( Vivian Motzfeldt ) 於當地時間 14 日共同出訪華盛頓，並與美國副總統 J.D. 范斯 ( J.D. Vance )、國務卿盧比歐等官員會晤。然而，在會議結束後，丹麥方面的外交人員卻與美國官員做出截然相反的表態，前者認為兩國之間就格陵蘭問題存在「根本性的分歧」，後者則宣稱會晤「富有成效」。

丹麥首相弗雷澤里克森。 圖 : 翻攝自IC Photo

針對多個歐洲國家先後宣布派兵援助格陵蘭的行為，白宮新聞秘書萊維特於 15 日召開的記者會表示，相關舉動「不會影響川普關於格陵蘭的一切決定」，但強調白宮仍會繼續與丹麥、格陵蘭等代表進行對話。

丹麥首相梅特．弗瑞德里克森 ( Mette Frederiksen ) 也於同日發表回應，認為與美國官員進行的會談「並不輕鬆」。弗瑞德里克森指出，丹麥已經同意與美國共同成立工作小組，針對格陵蘭的議題進行磋商，「但這並不能改變美國希望接管格陵蘭的野心，保衛並保護格陵蘭主權仍是整個北約需要共同關切的重要事務」。

