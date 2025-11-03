防美控匯率操縱 央行陷兩難

美國緊盯央行操作受限，年內新台幣匯率可能出現大幅波動。圖為央行總裁楊金龍。（本報資料照片）

隨著新台幣強勢升值，美媒形容我國央行近期行動可謂舉步維艱，一方面須維護貿易競爭力與市場穩定，另一方面又得避免被美國劃入「匯率操縱國」。由於台灣上半年大規模進場買匯，導致下半年僅剩約45億美元資金，干預餘地明顯收窄，年內可能出現匯率大幅波動。

文中依美國財政部標準「過去12個月的外匯淨購買量須低於GDP的2％」進行估算，而台灣央行在上半年已購入132.5億美元，下半年僅剩45億美元可供使用。由於人工智慧熱潮推升半導體需求，雖然台幣年內已升值逾6％，但本季仍預期升值2％，對美元匯率可能達到30.2。澳新銀行亞洲研究主管指出，央行必須更加謹慎地選擇出手時機與干預力度，「因此我們可能會看到台幣在今年內出現更大的波動」。

廣告 廣告

若超出美國財政部的干預上限，台灣恐被認定為「匯率操縱國」，並因此在貿易談判中陷入劣勢。儘管目前購匯規模仍低於門檻，但台灣已被納入美國的「密切關注名單」，預料央行將在年底前更加收斂操作，以避免觸及紅線。此外，由於美國預定年底公布的新版報告涵蓋去年至今年6月的12個月資料，央行為此也需維持低干預。

除美方壓力外，美元走弱也令台幣升勢難抑。美國財政赤字與政策不確定性削弱美元，使主要亞洲貨幣普遍上揚。業界分析認為，若日圓與人民幣持續走強，台幣或有進一步上漲空間。

文中稱，我國央行面對兩難後轉採「間接干預」策略。知情人士透露，央行曾要求各貸款機構延後向出口商出售美元，並收緊外資買入台幣投資股市的規範，以緩和匯率升值壓力。

投資人現聚焦於7日公布的海關進出口貿易數據。9月台灣對美出口在關稅壓力下大幅成長，若10月仍能維持強勁漲勢，市場信心將進一步帶動台幣走勢。文末警告，美國財政部報告的存在使我國央行干預行動更受約束，也增加了匯率維穩的難度。