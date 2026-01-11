防美硬搶！英擬聯手歐洲盟友派兵格陵蘭 逼川普「懸崖勒馬」

格陵蘭為丹麥自治屬地。路透社



美國總統川普以避免遭俄羅斯或中國佔領為由，揚言取得格陵蘭主權，引發歐洲各國擔憂。英國媒體週六（1/10）透露，英國政府正與歐洲盟友協商在當地駐軍，打消川普併吞該島的野心。

英國《每日電訊報》（The Telegraph）報導，歐洲各國週四（1/8）在布魯塞爾舉行的北約（NATO）盟國會議上，針對在格陵蘭駐軍讓川普（Donald Trump）「懸崖勒馬」的想法進行討論，並指示歐洲盟軍最高司令部（SHAPE）確定還能採取哪些措施，以確保北極的安全。

知情人士表示，這項行動目前還處於初步規劃階段，有可能是全面派兵，或是限時演習、情報共享、發展能力及重新調配防衛開支的綜合行動，藉此派出士兵、軍艦和戰機，來保護格陵蘭免受俄羅斯和中國的威脅。

據悉，如果美國拒絕北約的出兵提案，歐盟將制定對Meta、Google、微軟和X等美國科技公司提出制裁的計畫，美國銀行和金融公司也可能面臨同樣處境，甚至可能將美軍驅逐出在歐洲的基地，美軍在中東等地區的關鍵中繼站恐將被剝奪。

報導引述英國政府知情人士稱，首相施凱爾（Keir Starmer）「極度重視」俄羅斯和中國在該地區的威脅，並同意必須採取行動，強化歐洲與大西洋地區（Euro-Atlantic）的安全保障。

這名官員表示，北約仍在持續關於強化該地區安全的討論，英國絕不會搶先行動，但將與北約盟國合作，推動強化北極威懾與防禦的努力，在符合國家利益的行動中保護國內人民。

川普曾提出，可以向格陵蘭的3萬居民提供每人高達10萬美元的報酬，讓他們轉而效忠美國，從而買下該島。但川普也說，不排除動用武力奪島，並堅稱「不管他們喜歡與否，我們都要在格陵蘭有所作為」。

川普9日進一步表示，美國必須擁有格陵蘭，「因為如果我們不做，俄羅斯或中國就會佔領格陵蘭，而我們不會讓俄羅斯或中國成為我們的鄰居。」

