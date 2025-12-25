防耶誕新年恐攻 土耳其逮捕115名ISIS分子
[NOWnews今日新聞] 再過幾天就是2026年，土耳其警方於耶誕節當天，在全國範圍展開突襲，逮捕了115名涉嫌參與耶誕暨新年陰謀行動的伊斯蘭國（ISIS）成員。
綜合《CNN》、《BBC》報導，伊斯坦堡檢察官辦公室當地時間週四發表聲明，聲稱有情報顯示，ISIS計劃在耶誕和新年假期期間，對土耳其，特別是非穆斯林的個體發動襲擊，已對137名嫌疑人發出逮捕令。
聲明還補充說，這些被逮捕的人與衝突地區都有聯繫，屬於恐怖組織活動範疇，在出動大批警方，分別於124處地點展開逮捕、搜查和扣押行動後，繳獲了手槍、彈藥、組織文件等物，仍在持續追捕尚未落網的22名嫌疑人。
報導提到，土耳其通常會在年底這段假期前後，加強反恐行動，尤其是2017年、ISIS在伊斯坦堡一處夜店發動新年襲擊，造成數十人死亡之後。
該聲明發布前2天，土耳其情報人員剛在阿富汗-巴基斯坦邊境，對伊斯蘭國進行突襲，並拘留1名據稱在該組織地區分支擔任高級職務的土耳其公民，罪名是策劃襲擊平民。
原文連結：
Turkey detains 115 ISIS suspects in nationwide raids ahead of Christmas, New Year
Turkey detains 115 IS suspects 'planning New Year's attacks'
