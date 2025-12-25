防耶誕新年恐攻 土耳其逮捕115名ISIS分子

▲土耳其逮捕了115名伊斯蘭國（ISIS）成員，原因是涉嫌參與耶誕暨新年陰謀行動，欲對平民發動恐攻。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 再過幾天就是2026年，土耳其警方於耶誕節當天，在全國範圍展開突襲，逮捕了115名涉嫌參與耶誕暨新年陰謀行動的伊斯蘭國（ISIS）成員。

綜合《CNN》、《BBC》報導，伊斯坦堡檢察官辦公室當地時間週四發表聲明，聲稱有情報顯示，ISIS計劃在耶誕和新年假期期間，對土耳其，特別是非穆斯林的個體發動襲擊，已對137名嫌疑人發出逮捕令。

聲明還補充說，這些被逮捕的人與衝突地區都有聯繫，屬於恐怖組織活動範疇，在出動大批警方，分別於124處地點展開逮捕、搜查和扣押行動後，繳獲了手槍、彈藥、組織文件等物，仍在持續追捕尚未落網的22名嫌疑人。

廣告 廣告

報導提到，土耳其通常會在年底這段假期前後，加強反恐行動，尤其是2017年、ISIS在伊斯坦堡一處夜店發動新年襲擊，造成數十人死亡之後。

該聲明發布前2天，土耳其情報人員剛在阿富汗-巴基斯坦邊境，對伊斯蘭國進行突襲，並拘留1名據稱在該組織地區分支擔任高級職務的土耳其公民，罪名是策劃襲擊平民。

原文連結：

Turkey detains 115 ISIS suspects in nationwide raids ahead of Christmas, New Year

Turkey detains 115 IS suspects 'planning New Year's attacks'

更多 NOWnews 今日新聞 報導

澳洲恐攻奪槍英雄中了2槍！湧近3千萬善款 與槍手背景太巧合

影／澳洲槍擊案增至16死40傷！槍手竟是父子檔 官方定調反猶恐攻

白衣路人奪槍畫面曝！澳洲海灘槍擊升至12死 猶太社區遭恐攻