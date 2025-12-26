防職災 職安署設計檢查初步分析表

勞動部昨（廿六）日下午召開「一一五年度新制記者會」記者會，鎖定保薪資、顧家庭、助勞權、防職災、解缺工等提出說明。防職災部分，職安署長林毓堂指出，這次特別設計分析表，尤其是重大職災十四個工作日內，盡速完成「職災檢查初步分析表」，以便及時送到地方政府職災專服員，由專服員向勞工家屬說明職災發生相關資訊。

勞動部職安署指出，職災發生之後，職災勞工及其家屬常面臨資訊、權力及經濟不對等，因此，自明年元旦起，透過全國二十二個地方政府勞政主管機關職災專業服務人員，即時提供職災勞工及其家屬「職災檢查初步分析表」，掌握職災發生原因及雇主責任，加速資訊掌握及證據保存，還主動提供律師法律諮詢服務，更將依個案需要，協助證據、後續補償及賠償義務人財產保全，另在和解、調解及訴訟過程由律師全程陪同協助。

廣告 廣告

勞動部修正「勞資爭議法律及生活費用扶助辦法」及「勞動部補助行政機關辦理勞資爭議調解法律扶助實施要點」，明年元旦正式施行。透過「即時挹注扶助資源」、「免除法律扶助資力審查」及「擴大民、刑事訴訟費用扶助」等三大關鍵優化，讓職災勞工及其家屬不因經濟壓力或程序延宕放棄爭取應有權益。

職安署進一步指出，「即時挹注補助資源」方面，正式進入勞資爭議調解會議前，即時提供職災勞工或其家屬個別免費律師諮詢，針對移工配置專業通譯人員，以便消弭資訊不對稱或語言隔閡；「免除法律扶助資力審查」方面，考量職災導致重傷或身亡的勞工及其家屬，往往難以在短時間內整理各項證明，因此，免除一般法律扶助所需「資力審查」程序，一旦勞資爭議調解不成立，第一時間銜接訴訟程序，確保法律資源即時協助職災勞工。

「擴大民、刑事訴訟費用扶助」方面，為促進勞工及其家屬運用刑事訴訟途徑保障權益，考量實務上鑑定證據、通譯服務對於案件事實發現與釐清具有關鍵影響，擴大將刑事偵查程序必要費用（比如鑑定費、通譯費等）納入扶助範圍，協助檢察官蒐集證據、釐清案情；並且提升民事訴訟費用扶助金額，以便減輕勞工在訴訟中的程序障礙。