防脫產！台積電告羅唯仁竊密 檢扣押近20億股票、房產

台積電前資深副總羅唯仁。（圖／東森新聞）





台積電前資深副總75歲的羅唯仁，退休後回鍋英特爾擔任研發副總，被懷疑拿著大量二奈米等先進製程資料「帶槍投靠」。台積電告羅唯仁竊密，檢調朝《國家安全法》偵辦，就怕他脫產，扣押他位在台北松山和新竹竹北的不動產，以及名下股票。根據了解，羅唯仁在離職前，持有超過1300張台積電股票，若全被扣押，目前市值超過18億。

曾為「護國神山」效力21年，他是台積電前資深副總羅唯仁。今年75歲的他，7月正式退休，但10月底卻進到競爭對手英特爾公司擔任副總裁，還疑似從台積電帶走2奈米先進製程相關資料。

根據平面報導，羅唯仁在退休離開台積電前，以高階主管職權要求下屬製作2奈米、A16、A14奈米製程相關簡報，最後卻通通印出帶走，被台積電提告。

高檢署智財分署分《國家安全法》等「他字案」偵辦，指揮調查局26日下午展開搜索，扣押他名下財產，防止脫產。根據調查，離職前羅唯仁持有超過1300張台積電股票，如果全部被扣押，目前市值超過18億，還有位在北市松山區的住所，以及新竹竹北的居所，就連電腦、隨身碟等相關資料都被扣走，估計扣押財產至少20億以上。

羅唯仁畢業於台大物理系，是美國加州柏克萊分校固態物理及表面化學博士，還曾擔任英特爾CTM廠長。2004年進到台積電，曾幫助公司在10奈米製程彎道超車，如今卻疑似帶走最高機密回鍋英特爾。甚至檢調追查發現，羅唯仁10月份就已經出境飛往美國。儘管英特爾發表聲明駁斥，稱目前沒有跡象顯示相關指控具有可信度，但在這之前，檢調不排除會傳喚他到案說明，到時候如果沒有正當理由不出席，可能就會進行拘提甚至發布通緝。

老將是否成為最大咖內鬼，各單位高度關注。

