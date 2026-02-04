防腸胃鬧脾氣 中醫師曝年節飲食聰明吃法

中醫提醒，新春期間飲食要注意均衡、適當運動確保健康。（圖：花蓮縣衛生局提供）

新春團聚難免大吃大喝，中醫提醒，飲食要均衡、減少高熱量食物的攝取，配合適當運動，才能確保健康。（李河錫報導）

農曆新年即將到來，一家團聚圍爐吃年夜飯、外出賀年聚餐，難免都會大吃大喝，加上南來北往的鄉親大匯串，讓逐漸盛行的流行感冒隱藏大盛行的危機；彰化馬光中醫診所中醫師廖欣儀，就根據往年看診經驗分析表示，每到農曆年節前後，尤其是從「吃尾牙」開始，最常見求診的類型就是腸胃型感冒、消化不良、胃脹、胃食道逆流等消化道問題，以及因打掃、勞動過度引發「筋骨痠痛」；其次，因天氣冷，冷氣團或寒流帶來短期性低溫波動，都會引發各類感冒盛行。

因此，廖欣儀醫師建議民眾，新春期間外出前往人潮多的場所，請記得要保暖、帶口罩；至於飲食方面，因年節聚餐頻繁，而且飲食較為油膩、份量大，加上如年糕等糯米類食品；建議先吃菜、再吃肉，因蔬菜纖維質有助於把胃部排空，減少脹氣的機率； 進食順序，則可以先喝清湯，再吃蔬菜、最後吃肉類與澱粉，以增加飽足感，減少高熱量食物的攝取；年節期間要聰明吃，並配合適當運動，才能確保健康！

至於糯米製作的糕餅類甜點，則建議放在早午餐食用，避免在晚餐吃，份量則要淺嘗即可，避免糯米在腸道發酵引起脹氣；至於罹患有3高的慢性病患者，除了飲食要均衡，不要暴飲暴食外，切勿因過年自行停藥；老年長輩與孩童，因咀嚼與消化功能比較弱，廖欣儀醫師呼籲，在吃年糕、果凍、堅果時應小口慢嚥，以防範噎到或消化不良引起急症；如有頻繁嘔吐、嚴重腹瀉、腹部絞痛就要迅速就醫。