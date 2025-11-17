防自戕案！國防部：今年4760人次使用心理諮詢 97%自主預約

國防部外觀。廖瑞祥攝



國軍自戕案件不時傳出，國防部自今（2025）年2月起推行「國軍心理健康照護方案」，至10月底已有4860人次使用，「自主預約」比例為97%，而國軍自去（2024）年7月起，結合每年定期體檢設置「心理健康檢查專區」，今年已經篩濾873位具風險人員，由各級幹部或心輔人員納管輔導。

立法院外交及國防委員會將於11月19日邀請國防部專案報告「心理衛生制度實施後之影響探討、 心理求助樣態原因分析及策進作為」，報告中說明國軍心理衛生機制的「初級發掘預防」、「二級介入輔導」、「三級專業處遇」的三級防處架構，目前的專案施行狀況以及未來規劃。

國軍自今年2月13日起推行「國軍心理健康照護方案」，每人每年補助6次輔導費用，一次40分鐘、1600元，至10月31日止，使用方案官兵計4860人次，「自主預約」比例為97%，官兵無頇透過幹部轉介即可預約，大幅降低使用門檻，增加主動求助意願，有效協助官兵解決心理困擾。

另外，自去年7月1日起，國軍結合每年定期體檢時機，軍醫局設置「心理健康檢查專區」，由身心科醫師、心理師及社工師，針對官兵實施「簡式健康量表」審視及訪談，今年總共篩濾873人具風險人員，都由各級幹部或心輔人員納管輔導。

「初級發掘預防」由班、排、連、營級基層領導幹部負責第一線工作，藉教育推廣、生活觀察、量表施測與家屬聯繫等作為，及早發掘需協助對象，主動陪伴關懷；今年至今發掘具心理困擾官兵計7749人，都即時提供關懷晤談，經評估具風險個案則轉介心輔人員進行輔導。

「二級介入輔導」由旅級以上心衛中心心輔人員，負責受理轉介個案或個別求助官兵，並透由心理衛生宣教、幹部教育諮詢與實務工作輔訪等方式，支援各級單位心輔工作；今年迄今執行個別、團體輔導、心理衛生教育、心理評量工具施測等工作，達38萬9427人次，照護官兵心理健康。

「三級專業處遇」由國軍醫院身心科醫師以及桃園、台中、高雄、花蓮「地區心理衛生中心」具證照的心輔人員，針對基層部隊或旅級以上心衛中心轉介個案，提供精神醫療與心理諮商，並協助安置急性(具自殺高風險)個案住院，發揮醫療與心理重建的功能。

因應官兵心理健康需求日益增加，為快速補充基層部隊心輔量能，今年招聘民間具心理或社工師國家證照人員24人，目前已進用18人，明（2026）年規劃再招聘20人，以充實國軍專業輔導能量，照護官兵心理健康需求。

