防芬普尼殘毒延燒 彰化縣府籲各縣市落實蛋品回收銷毀

防杜芬普尼殘毒雞蛋事件延燒！彰化縣政府籲請各縣市要落實「問題蛋品」回收、銷毀。（圖：臺中市政府提供）

芬普尼殘毒雞蛋事件，經彰化縣政府追查發現，文雅畜牧場涉嫌在禁止移動期間不當外賣雞蛋，部份縣市政府也沒落實下架、回收所有問題蛋品。因此，籲請各縣市衛生單位能持續稽查、輔導下游業者，落實下架、回收與銷毀文雅畜牧場雞蛋，才能善盡維護食品安全之責。

文雅畜牧場生產芬普尼殘毒雞蛋事件，業者對於蛋品流向，應回收蛋品數量以及涉嫌使用違禁藥品等重要情事都交待不清、涉嫌隱匿，導致殘毒事件持續延燒。經彰化縣政府追查發現，除了文雅畜牧場涉嫌在9日禁止移動管控期間，利用公文時間差又外賣57,000顆雞蛋外，臺中等部份縣市，在食藥署公告文雅畜牧場所生產的雞蛋，必須全部下架、回收所有問題蛋品措施之後，針對有30多萬顆散裝的「欄蛋」，太過於便宜行事，並沒有真正落實輔導所有蛋商、店家回收銷毀，是造成又有下游廠商涉嫌把大批問題蛋，又混合賣出的主因。

縣府衛生局長葉彥伯籲請各縣市衛生單位，都能落實稽查、輔導所有業者，能真正落實下架、回收與銷毀文雅畜牧場1個月內所生產雞蛋，才能善盡維護食品安全之責。

縣府農業處長郭至善表示，文雅畜牧場25萬顆有殘毒疑慮雞蛋都以全數銷毀，業者也從16日起配合全場「強制換羽」全面停產，短時間內不會再生產有芬普尼殘毒雞蛋，如果因為其他縣市回收不力，將會再度衝擊對雞蛋的消費信心。（李河錫報導）