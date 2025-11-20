防芬普尼殘毒重演 彰化第1波自主採檢15處高風險蛋雞場

防芬普尼殘毒雞蛋事件重演！彰化縣政府，啟動第1波自主稽查採檢15處高風險蛋雞場。（圖：彰化縣政府提供）

彰化文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼殘毒，衝擊消費信心。彰化縣政府20日成立「聯合稽查小組」，針對全縣933處蛋雞場，全面執行「芬普尼採樣監測」計畫，第1波將針對近10年內，有違規使用「芬普尼」等違禁藥物」15處高風險蛋雞場展開稽查。（李河錫報導）

文雅畜牧場一再檢出芬普尼殘毒雞蛋，其中雞隻羽毛殘毒更超標27倍，近期又因為「殘毒蛋」2度流出鬧得沸沸洋洋，已嚴重衝擊蛋品消費信心。為強化維護食安，縣府農業處長郭至善表示，在縣長王惠美指示規劃下，在20日動員縣府動防所、畜產科與大批獸醫師，會同縣府政風處，針對全縣933處蛋雞場，全面啟動「芬普尼採樣監測」任務。

第1波則是以近10年內，有違規使用「芬普尼」等違禁藥物紀錄的15處蛋雞場，被列為高風險首要稽查對象，分別針對場區內雞隻飲用水、飼料、雞蛋、羽毛以及周遭環境廣泛性採檢！

郭至善強調，希望透過總動員，逐場執行稽查，再委由合格檢驗機構進行檢測，依科學數據與風險評估來執行，以防止「不合格」的雞蛋再度流入市面，善盡維護食安之責，確保雞蛋生產端安全無虞，以挽回消費信心；籲請所有養雞戶都能配合，攜手為「蛋雞產業」能永續經營持續來努力。