防藍白擋軍購 谷立言：期待回答立委們的問題

谷立言。（資料畫面）

行政院提出攸關強化國防的1.25兆預算特別條例，但在程序委員會就遭到藍白兩黨聯手擋下，無法交付委員會審查。美國在台協會處長谷立言晚間接受網路媒體專訪時，說了重話，他說，當立院預算進行細部審查時，他很願意回答立委們的各種問題。

美國在台協會處長谷立言：「當我們以及美國國會議員，與台灣立委們對話時，也聽到非常一致的訊息，支持強化台灣的自我防衛能力。你可能也注意到美國國會兩黨、參眾兩院都有很多議員，公開支持這次提高國防預算。所以我會說我們仍非常樂觀，認為這個過程會相當順利。」

美國在台協會處長谷立言：「當立院進入預算的細部審查階段時，我們也很期待台灣立委們的各項問題。我認為對台灣民眾來說，要了解一件事很重要，就是針對提高台灣國防支出所提出的一些批評，很可能不會得到國際社會的支持或理解。」