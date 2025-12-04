防藥物缺乏並強化國產藥物 政院拍板240億「國家藥物韌性整備計畫」

行政院長卓榮泰今日主持行政院院會。行政院提供



近年來藥物供應因全球化趨勢造成單一化危機，疫情期間曾因航運等各種因素，造成全球多項藥物短缺，凸顯藥物供應已由公共衛生議題提升為國家安全重點，為降低供應鏈中斷的風險，強化我國關鍵藥物自製能力及供應鏈韌性，衛福部與經濟部、核安會共同提出4年期(2026-2029年)「國家藥物韌性整備計畫-領航健康台灣生醫動能」，預估總經費240億元，於今(12/4)日行政院院會中討論通過。

行政院長卓榮泰表示，鑒於目前國際醫藥供應鏈高度全球化及原料藥過度集中化，容易在疫情、天災及地緣政治等因素影響下，增加供應鏈中斷的風險。為強化我國關鍵藥物自製能力及供應鏈韌性，衛福部特訂定本計畫。

他指出，本計畫將推動5大核心目標與6大行動方案，涵蓋原料藥國產、學名藥推廣、生物藥自主、關鍵醫材強化、智慧監控導入、法規完備及國際合作等策略，也投入240億元經費來啟動兆元經濟，建構醫療防線。

卓榮泰認為，藥物韌性為全社會防衛體系重要一環，請衛福部會同經濟部、核能安全委員會等機關密切合作，確保計畫執行進度及資源妥善運用。期望藉由本計畫，強化醫藥彈性調度與國產替代能力，提升整體供應鏈韌性與應變能力，確保國人健康並促進產業競爭力，共同達成「健康台灣」政策目標。

衛福部說，本計畫預期透過補助、投資誘因與研發支持推動至少50項關鍵藥物國產自製，強化藥物韌性與自主供應；整合產學研力量提升國產學名藥信任與使用，完善公共衛生應變能量；並成立國家級藥物智慧物流與儲備中心，同時強化法規及國際合作，全面提升醫藥供應穩定性與國家醫藥戰略地位。

