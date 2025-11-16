防蛀策略睡前刷牙後不再進食 孩子這年紀前需父母補刷
【NOW健康 辰蘊如／台北報導】孩子到了睡前總是鬧著不想刷牙嗎？許多家長一時心軟想著「算了吧，就放過這一次」，但每一次這樣的讓步，其實都讓蛀牙菌多了一次攻擊牙齒的機會。台安醫院牙科主治醫師林君鴻指出，學齡前是牙齒健康的關鍵期，而一天中最重要的一次刷牙，正是入睡前那幾分鐘。
夜裡唾液減少！ 睡前一定要刷牙
為什麼牙醫總是一再叮嚀「睡前一定要刷牙」？林君鴻醫師表示其關鍵在於：孩子入睡後，口腔的防禦系統幾乎處於休息狀態。白天唾液能幫助清潔與中和酸性物質，但夜間唾液分泌量明顯下降，殘留在牙齒表面的糖分與食物殘渣，就成了細菌的養分來源；這些細菌在孩子熟睡的8至10小時內不斷代謝、產酸，持續侵蝕琺瑯質，久而久之就形成蛀牙。根據國健署調查，台灣5至6歲學齡前兒童蛀牙率高達約79%，而將近五分之一的孩子經常沒刷牙就上床睡覺。這些數據提醒家長們，睡前那一次刷牙，往往決定了孩子未來的口腔健康。
林君鴻醫師常提醒家長「睡前刷牙後，不再進食，也不要喝含糖飲料或牛奶。」這樣牙齒才能在整夜「安靜休息」，不再被糖分刺激。若能搭配含氟牙膏，則氟離子會在睡眠期間持續強化琺瑯質，讓牙齒更有抵抗力。從孩子長出第一顆乳牙起就應該開始清潔——3歲以下使用「米粒大小」的含氟牙膏，3歲以上改為「豌豆大小」的量；每天早晚至少刷兩次，才能穩定建立好習慣。
孩子小學中年級前刷牙 家長是主角
許多家長以為孩子能握牙刷就能自己刷乾淨，其實不然。林君鴻醫師在臨床上發現，孩子要到小學中年級（約7至9歲），手指靈活度與專注力才足以獨立有效刷牙。在此之前，家長必須扮演關鍵角色——陪著孩子刷、檢查，再補刷一次。父母的習慣也會潛移默化地影響孩子，若爸媽能每天確實早晚各刷一次，孩子自然會以父母為榜樣，把刷牙當作生活中理所當然的一部分。
林君鴻醫師建議家長，從寶寶開始長牙起，就讓「刷牙」成為每天睡前的固定儀式。可採「膝對膝」姿勢（讓孩子頭靠在家長腿上）協助刷牙；年紀稍大時，讓孩子先刷再由家長補刷；到學齡階段再逐步培養獨立。每次刷牙至少兩分鐘，可播放刷牙歌或使用計時器讓過程更有趣。刷完牙後不必多次漱口，讓少量含氟泡沫停留在口中，有助延長防蛀效果。
家長、孩子與牙醫三方合作 持續追蹤
除了每天的清潔習慣，定期檢查與追蹤同樣重要。根據兒童牙醫學會建議，寶寶在長出第一顆乳牙後6個月內、最晚不超過滿1歲，就應該進行第一次口腔檢查。之後每六個月回診一次，讓牙醫協助早期發現蛀牙或發育問題，並進行塗氟、防蛀漆等預防性處置。家長、孩子與牙醫三方共同努力，才能及早發現、及時防治，讓孩子的口腔健康穩定成長。
林君鴻醫師再次叮嚀：睡前刷牙是預防蛀牙最關鍵的一步。使用含氟牙膏，讓牙齒在夜間持續獲得保護。8歲前刷牙需家長協助，並定期半年回診檢查。父母以身作則，孩子自然學會愛護牙齒。每天睡前那幾分鐘，看似微不足道，卻是守護孩子笑容的黃金時刻。讓「刷牙」不只是清潔，更是一種親子陪伴與健康教育的儀式。從今晚開始，讓睡前刷牙成為孩子一天中最後、也最溫柔的健康習慣吧！
