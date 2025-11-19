防衛大臣公開反對高市早苗政策! 小泉進次郎 : 政府應支持「無核三原則」

日本海上自衛隊最新潛艦「蒼鯨號」14日在兵庫縣神戶市的川崎重工業神戶工廠舉行命名暨下水典禮。 圖：翻攝「X」@JMSDF_PAO

[Newtalk新聞] 日本防衛大臣小泉進次郎在 18 日的記者會上，就有關「重新審視無核三原則」的提問表示，作為政府，應繼續支持「無核三原則」的政策方針，即「不擁有、不製造、不引進核武器」。

小泉還表示，關於「不引進核武器」這一點，日本政府將延續 2010 年時任外務大臣岡田克也在國會答辯中所闡述立場。

與高市早苗一樣，小泉進次郎也是右翼政客。10 月 4 日，自民黨黨首選舉中，進入第二輪的小泉進次郎不敵高市早苗落敗。10 月 21 日，高市早苗宣佈內閣名單，小泉進次郎出任日本防衛大臣。

日本防衛大臣小泉進次郎。 圖：翻攝「X」@ModJapan_jp

此外，截至當地時間 17 日，日本前首相岸田文雄等 4 名廣島選區的自民黨國會議員也都在採訪中明確表示，反對修改，應當堅持「無核三原則」。

1967 年，時任日本首相佐藤榮作在國會發言時提出了「無核三原則」。這一原則於 1971 年在日本眾議院全體會議上獲得通過，成為日本政府關於核武器的基本政策。2022 年，日本政府通過的「安保三檔案」中，也明確寫入堅持「無核三原則」的基本方針不會改變。

據日本媒體披露，高市早苗正探討在修訂《國家安全保障戰略》等「安保三檔案」時，對「無核三原則」中不引進核武器的原則進行修改，引發日本國內強烈擔憂。

