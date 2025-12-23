防衛韌性委員會談北市隨機攻擊案 總統賴清德籲提升應變力

總統府「全社會防衛韌性委員會」23日舉行第6次委員會議，總統賴清德在開場致詞時提到，希望中央與地方能以北市隨機襲擊事件為鑑，共同檢討、改進並建立制度，提升未來應變能力。

會議中，行政院政務委員季連成也針對9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，最終造成19人罹難、5人失聯，以及2000多戶、600公頃農田遭掩埋，提出在指揮體系、執行力及長期收容等方面可再精進。

季連成表示，這是台灣首次因堰塞湖形成的大災害，中央雖有設立災防辦公室，但地方縣市缺乏類似災防機制，且縣市消防局難以處理災情搜索以外的複雜災難，未來應建構統一救災事權、專業一條鞭的防災機制。

對於緊急狀態發生時，採取2、3樓「垂直避難」，季連成認為，該方式仍安全有效，問題在於執行力不足，若遇到「紅色警戒」發布，須強制執行垂直避難；若為「黃色警戒」，則需針對平房式及弱勢族群民眾，採取預防性撤離。

季連成指出，年度防空演習期間，多數民眾仍留在家中或辦公場所，未實際進行疏散避難，建議未來比照防災警戒區「保全戶」概念，劃設「戰場危險區域」，匡列保全戶並建立強制撤離警告機制，同時加強宣導。

他也提到，現行約4900處收容救濟站中，學校占65％，不僅影響復課，長期收容條件也有限；未來因應大型天然災害，應優化收容整備，納入民宿、旅館及飯店等場所，以提升長期收容安置能力。