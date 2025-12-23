防衛韌性會議提北捷隨機攻擊 賴清德：中央、地方提升應變能力

賴清德總統今（23）日下午主持「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」時表示，台灣精神就是團結精神。面對重大天然災害、大陸對台灣及印太區域的威脅持續加劇，將持續結合中央和地方、政府和民間的力量，整合制度、政策和資源，確保政府及社會緊密協作，讓社會韌性建構更擴大、更全面，並鼓勵國人積極參與民防工作，共同強化台灣因應挑戰的韌性。

全社會防衛韌性委員會第6次委員會議。 (圖/總統府)

賴總統強調，台灣要全力發展國防產業、強化國防力量，向世界展現守護國家及維持現狀的堅定決心，防衛韌性除了軍事上有所準備、社會制度有所強化、基礎建設有所提升，更重要的是全民意識的培養，期盼全民一起強化因應挑戰的韌性，讓台灣在全球民主防衛網絡扮演不可或缺的角色。

賴總統在開場致詞表示，總統府「全社會防衛韌性委員會」今天舉行第6次會議。從委員會成立以來，我們採用多元的形式來進行會議，包括在總統府舉辦中央與地方的桌上推演、在臺南市辦理實地演練，另外也舉辦了國際論壇；今天下午則是進行了韌性共識工作坊。

全社會防衛韌性委員會第6次委員會議賴清德致詞。 (圖/總統府)

賴總統並提出4點與國人分享：

一、今年，台灣接連遭遇幾次重大天然災害，造成民眾傷亡、基礎設施損毀；然而，我們也看到國人堅毅不屈的精神。

賴總統說，不論是救災人員或軍方的立即投入、中央政府的迅速應變、工程人員的徹夜搶修、或是民間團體的踴躍支援，還有來自全國各地、各行各業「救災超人」的協助。這些不僅彰顯了台灣人團結互助的精神，也真正展現「全社會防衛韌性」的力量。我要說台灣精神，就是團結精神。

二、上週五發生的北市隨機襲擊事件震驚台灣社會，也造成嚴重傷亡，事發後不論是中央、地方政府或醫療體系都積極應變。

賴總統強調，守護人民安全是政府最基本的責任，希望以此事件為鑑，中央和地方也能展現台灣團結的精神，共同檢討改進並建立制度，持續提升應變能力，能夠快速因應危機，一起守護人民安全。

賴清德提到出版台灣全民安全指引。(圖/全動署)

三、大陸對台灣、對印太區域的威脅持續加劇，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，這是對國家主權和國家安全的嚴重威脅，更是對全球民主自由陣營的公然挑釁。

賴總統說，上個月我在這裡召開記者會提出兩大守護民主台灣國家安全行動方案，也宣布政府將提出為期8年、總經費1.25兆元的國防特別預算。透過直播，我要再次向國人同胞說明：台灣要全力發展國防產業、全面強化國防力量，向世界展現守護國家、維持現狀的堅定決心。

四、我們知道防衛韌性不只是軍事上有所準備，社會制度有所強化、基礎建設有所提升，更重要的是全民意識的培養。

賴總統說，有準備，更安全。因此，政府今年出版了「台灣全民安全指引」，並且廣為發放，就是要提供民眾面對各種挑戰的行動準則，也提醒民眾要做好各項準備提升應變能力，並且鼓勵積極參與民防工作，一起強化台灣因應挑戰的韌性。

隨後，賴總統聽取「2025年度五大主軸執行成果報告」、「從馬太鞍溪堰塞湖救災實例看韌性精進作為」等簡報，並就報告事項與韌性共識工作坊研討成果，與委員們進行意見交流。

