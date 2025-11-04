防衛韌性／罷團志工轉民防團 李澤中：台灣備戰災戰雙線

（總主筆李彥謀／專訪）還記得726大罷免嗎？這些無政黨背景的志工，並沒有就地解散，他們大多維持著組織運作，關心台灣政局、力抗紅色滲透，在郝龍斌、趙少康為了國民黨主席選舉而質疑有中共介選，要求國安單位查辦，讓罷團志工當初的「早期預警」，再次獲得證實，既然國民黨已有親中立委，未來更有可能出現親中黨魁。

港湖是北市最危險地區？民防首重聯繫與資訊

罷免北市立委李彥秀的前「港湖除秀」發言人李澤中（TC），接受《艾瑞克IN新聞》專訪時說，已經另建一個民防團，在地方從事「防衛韌性」的推動；他指出，民防的概念容易被外界混淆，以為是民兵，必須拿槍變成「類部隊」等，其實不是，這是在平時自訓未可能在災變做準備，保護家園，這次樺加沙風災造成花蓮光復重創，搶救與復原工作，如果有提前做好民防訓練，將能有效減輕傷害。

李澤中表示，以港湖來說，從基隆淡水河進來後，算是在台北市的最裡面，相對地勢而言理應較安全；然而港湖有國防部、海軍司令部等重要軍事單位及設施，是一個敏感受攻擊的目標，萬一發生戰爭，敵軍不免希望先摧毀國防部，大直、內湖的居民也會受到波及，此時如何疏散、避難、自救，就非常重要。

「此次花蓮馬太鞍部落，是政府以外的組織，因為每年祭典都透過這樣的組織橫向聯繫，人力掌握度很高，在這次風災發揮極大作用，比花蓮縣政府還要精準」；李澤中特別強調，民防最重要的就是「聯繫」與「資訊」，還有平時要有組織化的運作，災害發生時才能立即動員支援、行動與應變。

台灣接受親中立委？中共犯台國際支持成猶疑

李澤中說，其實在2020年新冠疫情、2022年俄烏戰爭時就有團體進行民防團組訓，「我們算是比較晚起步的小朋友」，「這次也利用花蓮風災缺乏人力之際，有能力與意願的志工也前進災區協助，同時學習包括救難、消防、重建等任務」；「這是傅崐萁、徐榛蔚讓國人有了一次模擬考，萬一未來災害發生時政府體制受損、或重要官員出事，甚至政府擺爛，民間就必須應對這個狀況。」

李澤中直言，當時大罷免開票情形不樂觀，很擔心國際會怎麼看台灣；果不其然，眾多國際媒體都報導台灣反對罷免親中立委，更不介意中國對台虎視眈眈的錯誤訊息，未來台灣真有威脅或侵略時，國際的支援恐會變得猶豫，那當然我們就必須先求自保，「罷團志工也有意識到被動聯繫是不足的，要更積極的溝通與真正的行動。」

李澤中認為，事實上，由於台灣太方便，隨處都有便利商店、小賣場、大賣場，使得災難用品或食品都懶得準備，李澤中說，民防的概念之一，就是要有備用設施與食物，包括衛生用品、手電筒、打火工具、抗彈板、頭盔、紗布、備寒衣物，以及像礦泉水、泡麵、沖泡飯、壓縮乾糧等；然而，風災、水災、地震，或戰爭，情況都不太一樣，像水災的垂直避難就與地震不同，因此他建議國人就更該多面向認識各種災難。

各縣市政府多有開設民防課，民防就是做國家後勤

《引新聞》總編輯陳志仁說，現在各縣市政府大多有開設民防課程，不過目前都仍需要自費，通常每個月都有開課，一到兩天的課程，一個周末日就可完成；李澤中說，這些課程中有一些比較重要的如緊急救護、減傷分類或包紮，畢竟災害造成的傷害與骨折情況很常見。

李澤中強調，民防不能想像成每個人拿槍上戰場，而是萬一自家附近變成災害區，要能能力讓自己安全，當一般平民能夠照顧好自己，甚至有餘力去照顧鄰居，政府此時就可以騰出精神跟資源，投入到前線，甚至不必把國軍調派出來，後勤就留給民防；民防最大的意義，就是協助國家應付天災人禍，而非任何事都仰賴政府。

