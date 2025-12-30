防衝突升溫！中共解放軍10小時實彈射擊 賴清德視訊國防部全程緊盯

總統賴清德下午表示，針對中國解放軍軍事演習，他與國防部進行視訊會議，聽取最新情勢報告。（圖／翻攝賴清德臉書）

中國解放軍29日無預警宣布圍台軍演，今天（30日）進行為期10小時實彈射擊，我國國防部全程掌握狀況。總統賴清德下午表示，他與國防部進行視訊會議，就中國近日在台海周邊進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告，並要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。

賴清德表示，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，他要表達最嚴厲的譴責；近期從日本周邊、南海到台灣，中國持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性的挑釁行為，已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平。

「台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。」賴清德強調，國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。

賴清德說，他也要肯定國防部對相關情勢的事前掌握與妥善應處，秉持有節、有序、有管制的因應作為，守衛國土、確保國家安全，同時請全體國人一起，給予第一線國軍及海巡弟兄姊妹最大的支持，感謝他們全力守護大家的日常生活，「只要我們團結一致，就能共同抵禦脅迫，捍衛台灣的民主與自由」。



