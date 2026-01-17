防詐不防人 ATM戴口罩AI辨識即時警示嚇阻車手精準阻詐

ATM戴口罩AI辨識即時警示嚇阻車手精準阻詐。（示意圖，pixabay）

針對部分銀行質疑ATM防詐試辦措施恐有「擾民」疑慮，相關實證數據顯示，現行作為係以「防制詐騙、保護民眾財產安全」為核心目的，未限制一般民眾正常金融交易，實際成效已獲金融機構與地方政府高度肯定。

以中華郵政與臺南市政府共同試辦成果為例，自2025年5月起於4處郵局導入ATM遮蔽(如戴口罩)辨識與即時語音提醒機制後，統計2025年5月至9月期間，車手提領次數較2024年同期大幅下降 42.2％。同時，因即時警示與嚇阻效果發揮，檢警調閱ATM影像的次數亦同步下降，顯示不僅有效阻詐，亦未增加民眾或執法機關的額外負擔。

廣告 廣告

另就各金融機構試辦情形觀察，多數措施均採取「即時提醒、即時宣導」的溫和介入模式，並非限制交易。以某家銀行為例，針對全臺55處高風險據點進行試行，結果顯示，異常或可疑提款行為於裝設前（2025年1月至5月）與裝設後（2025年6月至10月）相比，已下降高逾六成；同期警察機關調閱影像次數亦由原本約200次下降至68次，防詐成效相當顯著。

綜合實證結果可見，現行 ATM 防詐試辦措施係針對高風險行為精準介入，透過AI辨識與即時語音提醒，達到「先提醒、再阻詐」的預防效果，並未干擾一般民眾正常提款，「擾民」說法恐有誤會。

相關銀行亦指出，若未來能於高風險情境下，進一步將「戴口罩或刻意遮蔽臉部」與交易限制機制結合，將更有助於第一時間阻斷車手提領行為，強化防詐效果，同時兼顧民眾使用ATM的便利性與安全性。

政府將持續與金融機構合作，滾動檢討並優化防詐科技應用，以最小干擾、最大保護為原則，守護民眾財產安全，打造更安心的金融環境與良好治安。

更多鏡週刊報導

藍營新竹縣長參選人陳見賢遭爆曾受「管訓」 網發不自殺聲明：別再騙新竹人

舔共館長大翻車2／黃國昌訪日觸動中國眾怒想切割 官司纏身怕坐牢進退失據

舔共館長大翻車1／首波直播帶貨業績混沌不明 想割中國韭菜反遭網友毒舌反噬