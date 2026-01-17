防詐不防人！ATM戴口罩AI辨識即時警示 數據證實精準阻詐不擾民

114年5月起在4間郵局導入ATM遮蔽(如戴口罩)辨識與即時語音提醒機制。示意圖：截自freepik

針對外界質疑ATM防詐措施可能「擾民」，相關實證數據給出了強有力的回擊。最新統計顯示，透過AI辨識「戴口罩或遮蔽臉部」並給予即時語音提醒，不僅能精準鎖定詐騙車手，更在不干擾一般民眾交易的前提下，達成顯著的阻詐成效。以中華郵政與台南市政府合作為例，自114年5月起在4處郵局試辦「ATM遮蔽辨識與語音提醒」，數據顯示114年5月至9月期間，車手提領次數較前一年同期大幅下降42.2%。由於即時警示發揮了強大的嚇阻作用，檢警調閱ATM影像的次數也同步減少，證實該機制能有效減輕執法機關負擔。

目前金融機構採取的防詐措施多為「溫和介入」，多數試辦情形顯示，透過即時提醒與宣導，並非直接限制交易。以某銀行針對全台55處高風險據點的試行結果來看，裝設AI辨識系統後（114年6月至10月），異常提款行為較裝設前下降超過六成，同期警察機關調閱影像的次數也從200次銳減至68次，防詐成效相當顯著。銀行業者指出，AI辨識是針對高風險行為精準介入，並非限制所有民眾交易，因此「擾民」一說純屬誤會。

相關金融機構進一步表示，若未來能於高風險情境下，將「刻意遮蔽臉部」與「交易限制機制」進一步結合，將更有助於在第一時間阻斷車手提領。政府也強調，將持續與金融機構合作優化防詐科技，以「最小干擾、最大保護」為原則，為民眾打造更安心的金融環境。

