防詐你我同行 安全共同守護 反毒從我做起 平安就在身邊

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為提升民眾防詐騙及反毒意識，基隆市警察局第二分局信六路派出所於2月3日前往北都飯店進行防詐與反毒宣導活動，向飯店員工及民眾宣導最新詐騙手法與反毒觀念。

近來詐騙手法層出不窮，常見類型包括假網拍、假檢警、投資詐騙及網路交友詐騙等，提醒民眾遇到疑似詐騙情形時，務必牢記「1聽、2掛、3查證」原則，冷靜應對、避免受騙；同時也呼籲反毒應從日常生活做起，堅守「不買、不吃、不碰」的原則，共同打造安全無毒的生活環境。

第二分局提醒，詐騙集團話術不斷翻新，民眾如接獲可疑來電或訊息，應立即撥打 165 反詐騙專線 查證，切勿依對方指示前往銀行提領或匯款；另呼籲民眾，若遇金融機構行員主動關懷提問，務必相信專業協助，切勿配合詐騙集團隱瞞實情，以免造成財產損失。