防詐升級檢銀聯防 台高檢署與土地銀行簽署合作意向書

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

為協助金融機構精準阻詐，並預警保護民眾財產、溯源偵辦詐欺集團，台灣高檢署於日前與台灣土地銀行簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，落實行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0，以「強化防詐意識，減少發生數及降低財損數」為目標，並透過「跨機關合作及公私協力」，共同抑制詐欺犯罪。

法務部長鄭銘謙表示，詐欺手法日益多元化，致民眾防不勝防，且隨著AI科技發展而迅速演變，從實體暴力衝突到資訊戰爭，從跨境詐欺到數位金融犯罪，是所有金融及執法體系所需正視的嚴峻課題。

鄭銘謙說，法務部為懲詐主責機關，懲詐2.0以溯源查緝境內、外電信詐欺（洗錢）、被害保護及防詐宣導為重點。為使民眾有感政府打詐決心，法務部前已請各地檢署就防詐及查獲重大詐欺案件，以「短影音」之方式公告及提醒民眾了解詐騙手法，慎防遭詐騙。

鄭銘謙強調，全民普發現金1萬元，已開始登記發放，法務部為宣導民眾防詐，在官網上，以短影音之方式宣導「普發現金四不原則」，目的就是提醒民眾勿受騙。

台高檢檢察長張斗輝表示，打詐綱領2.0以「減少詐欺發生數及降低財損數」為目標，而「跨機關合作及公私協力」為達成此目標的重點之一。人頭帳戶為詐欺、洗錢之工具，要抑制詐騙案件，首要減少人頭帳戶，在法務部、金管會、金融機構之共同合力下，自然人之警示帳戶數，已有下降，惟近來發現犯罪集團為取得人頭帳戶，已將目標轉至法人、企業戶，如何防止詐騙集團利用人頭公司跨境詐欺洗錢，台高檢已邀請相關部會，持續就相關詐欺議題，共同研議防止詐欺、洗錢犯罪之措施及策進作為。

台高檢與土地銀行簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，作為金融機構阻詐後盾，運用金融科技，全面聯防阻止詐騙，分析掌握潛藏之不法金融帳戶，得以期前對不法帳戶採取風險管控措施，避免成為詐欺及洗錢管道，並藉由相互間所提供之可疑交易異常因子、參數模型及疑似重大金融詐欺不法情資，並結合「可疑帳戶預警中心機制」，預警保護被害人遭詐騙之財產，攔阻不法洗錢金流、溯源查緝詐欺集團，共同懲阻詐騙。

照片來源：台灣高檢署

