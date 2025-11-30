防詐如救命 百台郵局ATM凌晨限領1萬

根據165防詐儀表板統計，今年截至11月，台灣一共通報了14萬8389件詐騙案件，損失金額達上億。雖然詐騙猖獗，但卻很難被抓到，因為詐騙集團組織複雜，幾乎只能靠抓下游車手來遏阻詐騙。而多家金融機構也為此建立ATM凌晨限額制度，中華郵政也在今年10月開始，開啟全台特定100家郵局ATM，進行凌晨限領1萬元，希望可以為警方爭取時間，抓出領贓款的車手。

鐵路警察局刑事警察大隊長 黃仲玟：「鐵路警察局近日破獲，以張姓犯嫌為首的電信詐騙集團，全案歷經專案行動，陸續拘提搜索，多位車手跟幹部到案。」

桌上密密麻麻的詐騙工具，還有數百萬的贓款。這起詐騙案被揭發，就是因為有逮到取錢的車手。

鐵路警察局刑事警察大隊長 黃仲玟：「有一些車手他會流竄到，車站裡面來提款，我們是透過巡邏，巡邏用制服和便服交替的方式，來做一個防堵。」

詐騙集團上游難查，大多是靠防堵車手來避免民眾受害，而據統計，交通便利的車站附近、交流道旁，以及開放式的校園，都是車手熱點。

詐欺犯罪防制中心警務正 張佳勳：「只要有便利，而且不會讓人發現的地方，基本上都是車手，他會去(ATM)領的提款熱點，其實北中南都有。」

大愛電視記者 潘冠霖：「很多人急用錢的時候，會來ATM提領，不過現在為了防堵詐騙車手，部分郵局ATM改為凌晨限額。」

為了讓更多被害人的錢追得回來，許多金融機構都採取凌晨限額的方式，而全台特定100間郵局ATM，也在10月22號開始改成晚上11點到凌晨5點，單筆限領1萬元。

中華郵政儲匯處副處長 謝妙雪：「我們是依據說警示帳戶的車手，在ATM有異常提領的熱點，去找出這些(郵)局，所以是應該在我們，幾乎每個地區都有，就是北中南各區。」

不過限額，只是讓車手分多次提領，真的能有效阻止錢被領走嗎？

詐欺犯罪防制中心警務正 張佳勳：「我們警方在做攔阻這個工作，其實就是在搶時間，就像醫生在搶一條命一樣，以前我們大概只有2.5分鐘的時間，需要去做這些攔阻，當然你的限額可能會讓詐騙集團，這些車手他要領的時間，會稍微再延長，因為我可能要去下一個點。」

限額制度為警察平均多爭取約2分鐘的時間，不過能不能成功讓整體詐騙案件下降，還需要長期的觀察。

