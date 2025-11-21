防詐宣導片「新莊郭雪芙」笑容融化網友 170cm大眼正妹女警IG找到了

參與拍攝防詐宣導短片的新莊分局正妹女警，引起網友討論。（翻攝自「新莊警好讚」臉書粉專）

普發現金1萬元本週開放ATM領取，新北市新莊分局日前與網紅合作，拍攝短影音宣導防詐，提醒民眾切勿聽信電話指示操作ATM領現。不過短片釋出後，參與拍攝的女警「新莊郭雪芙」反而成了網友焦點，IG帳號也馬上找到。

新莊分局攜手知名網紅紅又祥拍攝犯罪預防宣導短片，以貼近生活又不失幽默的方式呈現。影片釋出前，預先透過臉書粉專「新莊警好讚」分享幕後花絮，並hashtag「新莊郭雪芙」，疑似是指照片中那位戴著牙套的大眼正妹女警。今（21日）紅又祥PO出的另一支合作短片，同樣有「新莊郭雪芙」的身影。

兩支影片陸續釋出後，網友紛紛歪樓，直呼女警太搶眼，「重點我只看到這女警好正」「女警也太可愛了吧❤」「新莊有這麼正的警察？」「我願意被這位女警逮捕😍」「求女警IG」「奇怪 我去新莊警局就沒看過 嗚嗚嗚嗚嗚」。

參與拍攝防詐宣導短片的新莊分局正妹女警，引起網友討論。（翻攝自當事人IG）

很快這位「新莊郭雪芙」的IG帳號就被網有神到。根據《中時新聞網》報導，新莊分局盧姓女警今年才20歲，因為性格活潑外向，且擁有170公分高挑身材，當初報到時曾引起一陣旋風。不過觀察盧姓女警的IG，她似乎已經死會。

