防詐小尖兵寓教於樂 數位偵探遊戲激勵學生識破詐騙

校園防詐小尖兵。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.9）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】為提升學生識詐、防詐的能力，嘉義市政府12/9日啟動新永續出發~320+1「預防犯罪由我做起 I Prevent Crime 2.0──校園防詐小尖兵」計畫，本次計畫由警察局將8種最常見的詐騙類型、犯罪手法及預防方法設計全新的數位「防詐偵探任務」遊戲，學生在期限內完成任務並積極分享防詐知識，不僅能讓家人、朋友、鄰居一起提升防詐意識，更可獲得深受孩子喜愛的「警察大白熊」限量周邊文創品，並希望透過遊戲化學習，讓防詐教育更貼近生活，也更容易擴散，把防詐知識從教室帶回家，提醒爸媽、阿公阿嬤，再帶進整個社區，教學相長、親子共學的影響力，也會是公私協力、全民守護的最強助力。

體驗防詐偵探任務遊戲。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.9）

嘉義市長黃敏惠表示，鑑於目前詐騙案件層出不窮，且受害對象不分年齡層，尤其許多年輕人因不瞭解而受騙，導致社會傷害程度極高，因此嘉義市政府決定由警察局發起跨局處整合，特別是從校園扎根，推動「防詐小尖兵」計畫，市府希望從根本解決問題，將防詐工作從基層做起，以「識詐」為起點，目標是讓嘉義市成為詐騙集團最不喜歡、壞人不敢來的城市，這項計畫整合了學校、教育部校外會、各類社團、網路資源，並走入社區里鄰，共同推動「識詐、打詐、防詐」的觀念，也呼籲大眾從自身做起，面對可能的詐騙陷阱時要「先問清楚再說」，並邀請所有市民一起成為防詐小尖兵，共同阻斷詐騙機會，保護身邊的人不再受騙。

嘉義市長黃敏惠與警察局長、教育處長。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.9）

嘉市警局長陳明志指出，本次活動希望以嘉義市專屬的「防詐偵探任務」防詐教材作為推廣媒介，讓每一位孩子不只學得會，更能教得出、講得懂、傳得開，特別設計深受同學喜愛的警察大白熊系列文創品作為激發學習動力的獎勵，讓學生更願意主動分享防詐知識，進而形成「孩子提醒爸媽、家庭提醒鄰里、鄰里提醒社區」的擴散效應，真正達到全民識詐的目的，歡迎所有家庭、學校、市民共同參與，把防詐觀念從今日開始、從你我做起，發揮KANO永不放棄的精神，一起守護嘉園本壘。

嘉義市 警察局陳明志局長 。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.9）

「校園防詐小尖兵—防詐偵探任務」遊戲活動時間，自即日起至 115 年 2 月 22 日 24 時 止，分享越多，守護越多，個人獎-勇敢分享的小尖兵，以「各校」為單位，依分享推廣數排序：第1–3名：警察大白熊玩偶1隻；第4–13名：警察大白熊棒球帽1頂；第14–23名：警察大白熊T恤1件；第24–33名：警察大白熊保溫瓶1個；第34–43名：警察大白熊毛巾1條；團體獎-全校一起拚、防詐力量更強大；另外學校組：分享總數最多的 前 6 所學校， 由黃市長於嘉義市治安會報頒獎表揚；班級組：每校分享數最多 前 10 分之 1 班級， 由市警局陳局長率宣導團巡迴校園宣導時頒獎表揚。