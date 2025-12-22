防詐從旅宿做起 「建構友善通報網」守護臺中觀光環境

【警政時報 林家嘉／台中報導】為強化旅宿場域防詐能力並守護觀光安全，第一分局日前攜手轄內多家旅宿、旅館及民宿業者，舉辦防詐座談會，透過「建構友善通報網」機制，強化第一線識詐應變能力，即時攔阻詐騙車手進出旅宿場所，以實際行動打擊詐騙犯罪，攜手打造安全、安心的臺中旅遊環境。

中市警一分局指出，近年詐騙集團常利用旅宿場所作為車手或外籍車手短暫停留、交付款項及躲避查緝的據點，增加警方查緝難度。此次座談會特別針對「詐騙車手行為特徵」、「外籍車手常見樣態」及「旅宿場所高風險徵象」等重點進行說明，透過實務案例分享與交流，協助業者在不影響正常營運及旅客權益的前提下，及早辨識異常並即時通報警方。

中市警一分局邀集轄內旅宿業者舉辦防詐座談會，透過實務交流成立防詐通報群組，強化旅宿場域識詐能力。（圖／記者林家嘉翻攝）

座談會中，中市警一分局與旅宿業者正式成立專屬防詐通報群組，建立即時、雙向的通報聯繫管道，一旦發現疑似車手或異常交易行為，即可由警方即時介入處理，爭取黃金時間攔阻金流，降低民眾受害風險。分局長林大為強調，防詐工作無法單靠警方力量，唯有結合民間資源、落實公私協力，才能有效阻斷詐騙產業鏈。警方也呼籲民眾持續提高警覺，秉持「多疑、多查、不輕信」原則，如遇可疑狀況，務必立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線，共同守護臺中治安與觀光環境。

