防詐從校園做起 北港警走進建國國中

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】北港鎮建國國中元旦舉辦校慶活動，現場除洋溢節慶氣氛外，也結合社區安全議題，邀請雲林縣警察局北港分局到校設置攤位，向學生宣導防詐騙與校園安全觀念，吸引不少師生與家長駐足了解。

北港分局指出，近年網路詐騙型態多元，青少年因使用手機頻繁、社會經驗尚淺，容易成為詐騙集團接觸的對象，甚至被利用成為詐騙鏈條的一環。此次透過校慶活動，以貼近學生生活的方式說明詐騙風險，希望讓學生清楚分辨界線。

北港警分局長陳勇誌表示，犯罪預防不應等到案件發生後才補救，而是要從校園與社區開始扎根。他指出，部分詐騙行為不僅涉及刑法，也可能觸及洗錢防制相關規定，提醒學生切勿因好奇、貪圖小利或人情壓力而誤入歧途。

活動現場，北港分局也同步宣導婦幼保護與交通安全觀念，強調自我保護的重要性，並鼓勵學生在遇到問題時主動尋求協助，而非獨自承擔風險。

警方表示，透過與學校合作，讓安全與法治觀念在青少年階段建立，有助於培養守法意識與責任感，也為未來進入社會奠定穩定基礎。（照片／北港分局提供）