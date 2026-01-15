防詐戰略3.0論壇》半導體業NO.1，詐騙業就是第二！玉山銀：0.1秒能攔阻，讓詐團來不及轉帳

《今周刊》周三(1/14)在臺大醫院國際會議中心舉辦「防詐戰略3.0調查發表記者會暨論壇」，玉山銀行個人金融風險管理處處長李耀宇在專題演講開場，便語出驚人表示：「台灣兩大產業，第一個是半導體，第二個就是詐騙產業，它已經是一個產業鏈了。」 面對這場國安等級的威脅，李耀宇分享玉山銀行如何透過企業文化、科技應用與跨域協作，構築一道堅實的防詐防線。

李耀宇指出，防詐對銀行而言，不僅是法規遵循，更是守護人與人之間信任的關鍵。詐騙造成的不僅是財產損失，更是讓人與人、人對銀行的信賴破滅。因此，玉山希望從內而外、由上而下，從董事長、總經理到第一線同仁，將防詐意識深入企業基因。

李耀宇以玉山為例，平時每日交易筆數約600萬筆，若遇到尖峰日更會衝破 1300萬筆。在如此密集的交易頻次中，單靠傳統人力絕對無法辨識哪些是正常交易、哪些隱藏高風險。

AI模型抓出詐騙 玉山銀掌握三原則

為提升辨識能力，玉山自2018年起便導入AI模型，並歷經多次改版。李耀宇表示，要守住客戶帳戶必須掌握三原則：「抓得更多、抓得更快、抓得更準」。

玉山銀行個人金融風險管理處處長李耀宇。（攝影：陳睿緯）

要達成這樣的目標，玉山銀從數據深化著手，早期的AI模型因子僅約64個，在去年已大幅增加至超過100個，強化對可疑交易的識別廣度。

此外，過去監測系統多為「隔日盤查」，即在凌晨審視前一日整天的交易明細；然而，詐騙集團轉帳速度驚人，可能在17分鐘內就完成超過56次轉帳，因此玉山已將監測頻率縮短至「每5分鐘」一次，分析帳戶近3到6個月的交易型態，即時揪出異常。

0.1秒極速設控 讓詐騙集團來不及轉帳

除了AI模型，玉山也針對顯著的詐騙特徵建立「規則主導（Rule-Based）模式」，這套規則過去同樣是每日執行一次，但面對與時間賽跑的防詐戰場，玉山將部分關鍵規則改以API方式運作。

玉山強調，現在系統能做到在交易發生的當下，僅需約0.1秒的時間，就能直接對高風險帳戶進行攔阻，趕在金流轉出前鎖定帳戶，將受害風險降至最低。

另一方面，在民眾來到玉山銀開戶或辦理帳戶交易時，玉山銀也有三大防詐利器：首先，是指定聯絡人制度，邀請親友擔任指定聯絡人，在疑遭詐騙時，可共同辨識風險。

李耀宇指出：「過往一般民眾都覺得自己不會被騙、不需要這個服務，但現在很多都是帶著另一半，或是小朋友拉著長輩來辦，我覺得多宣導這件事，一定可以幫助更多長輩防止受騙。」

避免數位帳戶成人頭帳戶 玉山銀推手機認證程序

第二則是強化數位存款帳戶開戶審核機制。李耀宇分析，數位帳戶在推行初期採全面開放政策，讓所有民眾都能便捷申辦；然而，為防範不法分子利用數位通路開設人頭帳戶，玉山的風險管控措施經歷了多階段的演進。

最初，玉山鎖定高風險族群進行重點防範，針對18歲至23歲的年輕族群，在辦理數位帳戶時要求必須進行手機驗證。隨著詐騙型態轉變，玉山隨後將此規範擴大至30歲以下的申請者。為達成更嚴密的風險控管，玉山目前已將此機制推廣至「全體民眾」，現在不論年齡，只要申請玉山數位帳戶，皆須通過手機認證程序。

第三，擁有約600萬至700萬信用卡用戶的玉山銀，也相當重視對信用卡用戶的保障。李耀宇建議顧客下載玉山Wallet APP進行數位管理，其最大特色在於「個別化設定」。

不論卡友手中持有多少張玉山信用卡，皆可透過APP對每張卡片進行細部權限調整，設定範圍涵蓋：國內外消費、線上或實體交易限制、消費額度上限以及交易頻率。透過這種高度自主的管理方式，民眾能依據使用習慣「量身打造」防禦機制，從源頭降低信用卡被盜刷的風險。

破解假幣別陷阱 APP 3D認證「粗體紅字」顯眼示警

除了自主限額，玉山更針對傳統簡訊驗證碼（OTP）的漏洞進行升級。玉山觀察到，詐騙集團常利用假買賣圖片誘導消費者，例如標示為台幣小額消費，實則暗中改為相同數字的美金金額。

「過去大家刷卡多依賴簡訊輸入六位數OTP，但簡訊字數有限，難以充分提醒細節。」李耀宇表示，現在透過APP的「3D 交易認證」，當顧客進行線上刷卡時，APP會直接顯示粗體紅字的幣別與金額提醒。

玉山銀行個人金融風險管理處處長李耀宇。（攝影：陳睿緯）

這項機制能讓顧客在確認交易前，一眼看清「什麼幣別」以及「多少金額」，並要求再次確認。李耀宇強調，這種直觀且明確的確認方式，已被證實能大幅降低顧客因誤認交易細節而導致的信用卡詐騙風險。

針對不動產詐騙案件頻傳，玉山也採取主動出擊策略。李耀宇表示，目前不論是新購屋的買賣案件、舊有住戶的增貸案件，或是金融同業間的轉貸案件，玉山皆會鼓勵並協助顧客辦理「地籍異動即時通」。

玉山強調，銀行在幫顧客辦理抵押權設定的同時，便同步遞件申請此項服務。一旦房產地籍有任何異動，系統將第一時間通知屋主，避免房產在神不知鬼不覺的情況下遭惡意移轉或設定，從源頭守護顧客最核心的資產。

爭分奪秒！165 三方通話「全年無休」協助報案

李耀宇也分析，當詐騙不幸發生時，「時間」是追回款項的關鍵。過去顧客發現受騙後，往往需先聯繫銀行掛失，掛斷後再撥打165或前往警局，過程中的時間差常讓詐騙集團有機可乘。

為此，玉山建立了「165三方通話」服務，若顧客撥打玉山銀行客服中心通報遭詐騙，客服人員將全年無休、即時啟動與警局的連線報案服務，顧客無需掛電話再重複撥號。李耀宇表示，透過這種即時對接，能有效縮短報案流程，「及早抓到車手或者是加害人」，提升攔阻金流的成功率。

防詐如馬拉松賽！不求跑贏，但求「最短時間」發現防堵

李耀宇強調，防詐工作並非一勞永逸，而是一場需要不斷進化、推陳出新的長期戰役，銀行業的使命在於與時間賽跑，在最短時間內築起防線，以守護民眾資產並重建對金融體系的信任。

他坦言：「做好防詐，它不是做好一件事情、兩件事情，它必須要日新月異地不斷去創造，找到新的手法。」面對層出不窮的新型詐騙，銀行端必須保持高度的警覺性與彈性，隨時準備應對從未見過的詐騙型態。

李耀宇表示：「我們不敢講可以比詐騙集團走得更快，但是我們一定要做到，當詐騙集團有新的手法出來時，我們要在最短的時間發現、防堵。」

玉山銀期許，透過積極且即時的防禦作為，能讓民眾感受到金融業守護資產的決心，進而「重新贏得民眾的信任」，讓銀行再度成為顧客最安心的後盾。





