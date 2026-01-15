防詐戰略3.0論壇》去年詐騙財損金額已減半，如何讓詐團騙不到我們的錢？房地產、保單、定存必做這件事

「2026防詐戰略 3.0 啟動！」《今周刊》進行獨家調查，連2年公布全民反詐騙大調查數據。此外，行政院、內政部、金管會等主管機關，也參與年度防詐論壇，一同為防詐出力。 今周刊長年推廣民眾善用「地政異動即時通」、「房地產預告登記」，並同步註記保單、定存。今周刊發行人梁永煌說：「如果房地產、定存、保單都做了註記或即時通，詐騙集團就騙不到我們的錢了。」

有86%民眾自認有信心識別詐騙

今周刊週三(1/14)舉辦「2026防詐戰略3.0」論壇，並發表最新獨家國人防詐意識調查，發現高達95%的民眾認為，台灣詐騙問題嚴重。意外的是，有86%的民眾自認，有信心識別詐騙，但數據顯示，高學歷、高收入者反而也是易受騙的族群。

《今周刊》此次委託山水民調公司，針對全國年滿 18 歲以上的民眾，進行「2025 全民反詐騙大調查」，發現有9%民眾「曾經被詐騙，且產生財損。」以此推估，全國至少有180萬人曾經落入詐騙圈套，且實際付出代價。



調查也發現，超過３成民眾，每月至少會收到一次意圖詐騙訊息，九成五民眾覺得台灣詐騙問題嚴重，有六成七的民眾認為政府對詐欺犯量刑太輕。



即使詐騙無所不在，民眾對自身識詐能力自信滿滿，有八成六民眾有信心識別詐騙，但要留意的是，年長者被騙比率高，高學歷、高收入者反而也是易受騙的族群。

去年詐騙案日均財損減半 梁永煌：期待2026年降至1億

《今周刊》發行人梁永煌分享，今年適逢今周刊創刊30週年，熟悉今周刊的人都知道，今周刊除了報導財經新聞，一直在推動許多政策。譬如，軍公教與勞保的年金改革、18歲成年享投票權、肺腺癌防治，以及今天的主題「反詐騙」。

「過去，今周刊董事長謝金河的名號，經常被當作詐騙集團的誘餌。」梁永煌回顧今周刊發起防詐系列報導緣起，正是因為「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」，深感社會責任重大，因此決定持續深度追蹤報導。



時間回到1年前，今周刊2025年1月15日在同個場地發佈調查記者會與論壇，當時警政署刑事局才剛設立打詐儀錶板不久。梁永煌回憶，2024年的8到12月，國內民眾平均每天的財損金額是4.11億元，2025年8到12月下降到2.14億，足足減少了48%。

梁永煌表示，防詐的成果有具體成效，讓他今天的心情特別好。只是，梁永煌話鋒一轉，強調2025年全年仍有893億元的財損，所以今周刊決定今年再重新做一次調查，了解民眾的防詐意識。

地政異動即時通、房地產預告登記兩大防詐工具可利用

「只要用心對待，就能找到答案。」梁永煌說，他不斷鼓勵團隊深入調查、報導，並發現其實台灣有「地政異動即時通」、「房地產預告登記」等政策。不過，去年今周刊調查發現，有高達83%民眾不知道有這項政策，自然就不會申請。今年再調查，數據雖下降，但仍有62%不知情。

今周刊不僅大力推廣上述兩類機制，更倡議定存、保險等金融商品，也能進行預告登記。梁永煌說，今周刊主動與金管會主委彭金隆商討共同倡議，雖然這類預告登記無法「強制」執行，但在道德上可以宣導，以ESG精神促使金融業跟進。

77%民眾不知道定存註記

梁永煌也說，在今周刊的倡議下，目前全台灣幾乎所有銀行都已能配合實施定存註記，但調查發現，仍有77%的民眾不知道此項服務。保單註記部分，同樣有高達 73% 的民眾表示不知情。

「如果房地產、定存、保單都做了註記或即時通，詐騙集團就騙不到我們的錢了，畢竟有誰會在家裡放300萬元現金呢？」梁永煌笑說，這次特別也請高雄市地政局分享推廣心得，去年高雄市辦理註記的案件從2萬4千件增加到6 萬2千件，成長了 1.6 倍。

梁永煌指出，今周刊為了宣導防詐，印製5萬本雜誌送至全台村里長辦公室，今年預計持續推動。他希望，明年同一時間再舉辦論壇，屆時每日財損能降至 1 億元，甚至低至5千萬，這代表防詐又跨出一大步，這也是他今年最大的心願。

政委林明昕：打詐是持久戰，防禦必須更快

行政院政務委員林明昕致詞時表示，感謝今周刊籌設此次防詐戰略3.0論壇，讓公私部門能夠交流經驗，守護民眾財產。

林明昕點出，打擊詐欺、守護安全是政府重要的工作。只是，隨科技日新月異，詐騙手法已經轉趨企業化、組織化、科技化，全球都正面臨一起跨國犯罪的產業鏈。

林明昕表示，政院通過打詐專法，並於在立院三讀通過，修法重點包含強化警政與金融、虛擬資產業者的聯防機制；加重利用弱勢族群或非本國籍人犯罪的刑度；增加高額財產犯罪的處罰，並強化損害彌補；將犯罪人擁有「豪車」等行為，作為量刑參考。

「打詐是一場持久戰，詐騙集團會與時俱進，我們的防禦必須更快。」林明昕說，未來政府將持續投入 AI 防詐工具升級，利用科技辨識可疑訊息，加強宣導教育，並與民間企業深化夥伴關係，讓預警更精準、打詐更及時。

內政部政務次長董建宏：別讓詐團利用台灣人善心

內政部政務次長董建宏分享，首先必須感謝《今周刊》過去一年來，不斷督促政府單位積極進行防詐機制，僅代表內政部長劉世芳表達感謝。

董建宏指出，台灣是一個充滿信任與善良的社會，詐騙集團卻利用國人的良善，嚴重破壞社會秩序與國家信任。因此，從前任總統蔡英文任內到現任總統賴清德，不斷積極推展防詐並升級策略。

董建宏有感，去年花蓮光復被堰塞湖溢流沖毀，來自各界的「鏟子超人」聚集災區，他也陪總統一同到光復視察。當時，有許多民眾開著車輛，吆喝著下一站去哪，需要多少人力。當時馬上就有人主動跳上車，這在別的國家是難以想像的光景。

董建宏分享，內政部警政署站在防詐第一線，2025年成功將平均每日詐騙案件數，從 573 件降至 461 件，財損金額也從每日平均4.11億，降至2.15億。

董建宏補充，調查數據顯示，容易遭到詐騙的族群，包含18到35歲年輕人，他們因為經常使用手機與網購，最容易受騙。另外55到65歲女性同樣是高危險群，她們因想照顧家庭，有投資需求，特別容易陷入詐騙陷阱。

董建宏也分享阻詐案例，銀行有一位長輩，堅持要匯1千萬元，拯救她在伊拉克的「美軍朋友」。即使女警苦口婆心勸阻，反倒遭痛罵「不懂真愛」，女警甚至被罵到哭。

修正打詐4法 內政部如何全方位打擊詐欺

董建宏苦笑，這顯示第一線人員相當辛苦，政府透過修正「打詐四法」，強化司法體系與處罰，加速攔阻並追回資金，讓台灣重回相互信任的社會。包括制定《詐欺犯罪危害防制條例》、修正《通訊保障及監察法》、《洗錢防制法》及《刑事訴訟法》。

目前政府推動「新世代打擊詐欺行動綱領 2.0」，分為五大面向。從內政部主導的識詐，宣導並提升全民警覺，「堵詐」由NCC從電信加強源頭管理，數發部針對網路及數位犯罪進行「阻詐」，「懲詐」結合司法體系，進行跨境查緝與罪贓沒收，以及新增的防詐，從數位經濟面加強管理。

金管會副主委陳彥良：打造防詐戰略3.0

金管會副主委陳彥良點出，對抗詐騙，需要將個人，政府單位如內政部、警政署，金融機構，以及媒體結合，形成「點、線、面」的防詐戰略3.0，形成一個整體、戰略性的防詐方向。

陳彥良指出，詐騙集團已組織化，且變化極快，正所謂「天下武功，唯快不破」。打詐靠的是基本功，沒有花拳繡腿，全要仰賴基層銀行員與政府政策引導。

打詐與金融便利如何平衡？

此外，打詐與金融便利還得取得平衡。陳彥良認為，打詐的同時，也不能影響到民眾對於金融服務安全性、便利性需求，主管機關一直要在這兩者之間取得平衡。

實際上，阻詐措施的基本功，就是在民眾同意下，由銀行員、警力、親屬的協力勸阻，相對比較沒有負面影響。

對此，陳彥良表示，金管會開始鼓勵銀行業、保險業，能夠和客戶約定，不論辦理保單的解約、定期存款的中途解約，以及保單的借款時，可以通知所指定的第三人。儘管知道這項功能的民眾還不多，未來還得努力宣傳。

陳彥良點出，現行匯款跟轉帳的冷卻或中斷措施，牽涉到日常商業交易，如果貿然中斷，影響面會非常大。因此透過科技阻詐，多虧金融機構的協助，讓金管會能透過聯防機制與財金公司的金流分析，精準地揪出不法，或可能詐騙的金流，並予以阻斷。

另外，金管會也參考新加坡在2025年實施的「Money Lock」安全帳戶機制，讓客戶在知情同意狀況下，將部分資金鎖定在指定的安全帳戶中。

防詐第一線銀行員、警員是在做「菩薩的工作」

陳彥良更有感而發，坦言位處防詐第一線的銀行員與警員，是在做「菩薩的工作」。他們面對民眾的誤解與憤怒，需要極大的慈悲心。同時，防詐工作都是抱著「地獄不空，誓不成佛」的長期抗戰，這些辛苦人員都值得社會鼓勵與關懷。

陳彥良期許，眼見惡劣的詐騙，更要秉持「他強由他強，清風拂山崗；他橫由他橫，明月照大江」的精神，只要方向對、穩健前行，必能走向無詐的環境。





