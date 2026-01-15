防詐戰略3.0論壇》去年詐騙財損金額已減半，如何讓詐團騙不到我們的錢？房地產、保單、定存必做這件事
「2026防詐戰略 3.0 啟動！」《今周刊》進行獨家調查，連2年公布全民反詐騙大調查數據。此外，行政院、內政部、金管會等主管機關，也參與年度防詐論壇，一同為防詐出力。 今周刊長年推廣民眾善用「地政異動即時通」、「房地產預告登記」，並同步註記保單、定存。今周刊發行人梁永煌說：「如果房地產、定存、保單都做了註記或即時通，詐騙集團就騙不到我們的錢了。」
有86%民眾自認有信心識別詐騙
今周刊週三(1/14)舉辦「2026防詐戰略3.0」論壇，並發表最新獨家國人防詐意識調查，發現高達95%的民眾認為，台灣詐騙問題嚴重。意外的是，有86%的民眾自認，有信心識別詐騙，但數據顯示，高學歷、高收入者反而也是易受騙的族群。
《今周刊》此次委託山水民調公司，針對全國年滿 18 歲以上的民眾，進行「2025 全民反詐騙大調查」，發現有9%民眾「曾經被詐騙，且產生財損。」以此推估，全國至少有180萬人曾經落入詐騙圈套，且實際付出代價。
調查也發現，超過３成民眾，每月至少會收到一次意圖詐騙訊息，九成五民眾覺得台灣詐騙問題嚴重，有六成七的民眾認為政府對詐欺犯量刑太輕。
即使詐騙無所不在，民眾對自身識詐能力自信滿滿，有八成六民眾有信心識別詐騙，但要留意的是，年長者被騙比率高，高學歷、高收入者反而也是易受騙的族群。
今周刊發行人梁永煌。圖／陳睿緯攝
去年詐騙案日均財損減半 梁永煌：期待2026年降至1億
《今周刊》發行人梁永煌分享，今年適逢今周刊創刊30週年，熟悉今周刊的人都知道，今周刊除了報導財經新聞，一直在推動許多政策。譬如，軍公教與勞保的年金改革、18歲成年享投票權、肺腺癌防治，以及今天的主題「反詐騙」。
「過去，今周刊董事長謝金河的名號，經常被當作詐騙集團的誘餌。」梁永煌回顧今周刊發起防詐系列報導緣起，正是因為「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」，深感社會責任重大，因此決定持續深度追蹤報導。
時間回到1年前，今周刊2025年1月15日在同個場地發佈調查記者會與論壇，當時警政署刑事局才剛設立打詐儀錶板不久。梁永煌回憶，2024年的8到12月，國內民眾平均每天的財損金額是4.11億元，2025年8到12月下降到2.14億，足足減少了48%。
梁永煌表示，防詐的成果有具體成效，讓他今天的心情特別好。只是，梁永煌話鋒一轉，強調2025年全年仍有893億元的財損，所以今周刊決定今年再重新做一次調查，了解民眾的防詐意識。
地政異動即時通、房地產預告登記兩大防詐工具可利用
「只要用心對待，就能找到答案。」梁永煌說，他不斷鼓勵團隊深入調查、報導，並發現其實台灣有「地政異動即時通」、「房地產預告登記」等政策。不過，去年今周刊調查發現，有高達83%民眾不知道有這項政策，自然就不會申請。今年再調查，數據雖下降，但仍有62%不知情。
今周刊不僅大力推廣上述兩類機制，更倡議定存、保險等金融商品，也能進行預告登記。梁永煌說，今周刊主動與金管會主委彭金隆商討共同倡議，雖然這類預告登記無法「強制」執行，但在道德上可以宣導，以ESG精神促使金融業跟進。
77%民眾不知道定存註記
梁永煌也說，在今周刊的倡議下，目前全台灣幾乎所有銀行都已能配合實施定存註記，但調查發現，仍有77%的民眾不知道此項服務。保單註記部分，同樣有高達 73% 的民眾表示不知情。
「如果房地產、定存、保單都做了註記或即時通，詐騙集團就騙不到我們的錢了，畢竟有誰會在家裡放300萬元現金呢？」梁永煌笑說，這次特別也請高雄市地政局分享推廣心得，去年高雄市辦理註記的案件從2萬4千件增加到6 萬2千件，成長了 1.6 倍。
梁永煌指出，今周刊為了宣導防詐，印製5萬本雜誌送至全台村里長辦公室，今年預計持續推動。他希望，明年同一時間再舉辦論壇，屆時每日財損能降至 1 億元，甚至低至5千萬，這代表防詐又跨出一大步，這也是他今年最大的心願。
政委林明昕：打詐是持久戰，防禦必須更快
行政院政務委員林明昕致詞時表示，感謝今周刊籌設此次防詐戰略3.0論壇，讓公私部門能夠交流經驗，守護民眾財產。
林明昕點出，打擊詐欺、守護安全是政府重要的工作。只是，隨科技日新月異，詐騙手法已經轉趨企業化、組織化、科技化，全球都正面臨一起跨國犯罪的產業鏈。
林明昕表示，政院通過打詐專法，並於在立院三讀通過，修法重點包含強化警政與金融、虛擬資產業者的聯防機制；加重利用弱勢族群或非本國籍人犯罪的刑度；增加高額財產犯罪的處罰，並強化損害彌補；將犯罪人擁有「豪車」等行為，作為量刑參考。
「打詐是一場持久戰，詐騙集團會與時俱進，我們的防禦必須更快。」林明昕說，未來政府將持續投入 AI 防詐工具升級，利用科技辨識可疑訊息，加強宣導教育，並與民間企業深化夥伴關係，讓預警更精準、打詐更及時。
行政院政務委員林明昕。圖／陳睿緯
內政部政務次長董建宏：別讓詐團利用台灣人善心
內政部政務次長董建宏分享，首先必須感謝《今周刊》過去一年來，不斷督促政府單位積極進行防詐機制，僅代表內政部長劉世芳表達感謝。
董建宏指出，台灣是一個充滿信任與善良的社會，詐騙集團卻利用國人的良善，嚴重破壞社會秩序與國家信任。因此，從前任總統蔡英文任內到現任總統賴清德，不斷積極推展防詐並升級策略。
董建宏有感，去年花蓮光復被堰塞湖溢流沖毀，來自各界的「鏟子超人」聚集災區，他也陪總統一同到光復視察。當時，有許多民眾開著車輛，吆喝著下一站去哪，需要多少人力。當時馬上就有人主動跳上車，這在別的國家是難以想像的光景。
內政部政務次長董建宏。圖／陳睿緯
董建宏分享，內政部警政署站在防詐第一線，2025年成功將平均每日詐騙案件數，從 573 件降至 461 件，財損金額也從每日平均4.11億，降至2.15億。
董建宏補充，調查數據顯示，容易遭到詐騙的族群，包含18到35歲年輕人，他們因為經常使用手機與網購，最容易受騙。另外55到65歲女性同樣是高危險群，她們因想照顧家庭，有投資需求，特別容易陷入詐騙陷阱。
董建宏也分享阻詐案例，銀行有一位長輩，堅持要匯1千萬元，拯救她在伊拉克的「美軍朋友」。即使女警苦口婆心勸阻，反倒遭痛罵「不懂真愛」，女警甚至被罵到哭。
修正打詐4法 內政部如何全方位打擊詐欺
董建宏苦笑，這顯示第一線人員相當辛苦，政府透過修正「打詐四法」，強化司法體系與處罰，加速攔阻並追回資金，讓台灣重回相互信任的社會。包括制定《詐欺犯罪危害防制條例》、修正《通訊保障及監察法》、《洗錢防制法》及《刑事訴訟法》。
目前政府推動「新世代打擊詐欺行動綱領 2.0」，分為五大面向。從內政部主導的識詐，宣導並提升全民警覺，「堵詐」由NCC從電信加強源頭管理，數發部針對網路及數位犯罪進行「阻詐」，「懲詐」結合司法體系，進行跨境查緝與罪贓沒收，以及新增的防詐，從數位經濟面加強管理。
金管會副主委陳彥良：打造防詐戰略3.0
金管會副主委陳彥良點出，對抗詐騙，需要將個人，政府單位如內政部、警政署，金融機構，以及媒體結合，形成「點、線、面」的防詐戰略3.0，形成一個整體、戰略性的防詐方向。
陳彥良指出，詐騙集團已組織化，且變化極快，正所謂「天下武功，唯快不破」。打詐靠的是基本功，沒有花拳繡腿，全要仰賴基層銀行員與政府政策引導。
金管會副主委陳彥良。圖／陳睿緯攝
打詐與金融便利如何平衡？
此外，打詐與金融便利還得取得平衡。陳彥良認為，打詐的同時，也不能影響到民眾對於金融服務安全性、便利性需求，主管機關一直要在這兩者之間取得平衡。
實際上，阻詐措施的基本功，就是在民眾同意下，由銀行員、警力、親屬的協力勸阻，相對比較沒有負面影響。
對此，陳彥良表示，金管會開始鼓勵銀行業、保險業，能夠和客戶約定，不論辦理保單的解約、定期存款的中途解約，以及保單的借款時，可以通知所指定的第三人。儘管知道這項功能的民眾還不多，未來還得努力宣傳。
陳彥良點出，現行匯款跟轉帳的冷卻或中斷措施，牽涉到日常商業交易，如果貿然中斷，影響面會非常大。因此透過科技阻詐，多虧金融機構的協助，讓金管會能透過聯防機制與財金公司的金流分析，精準地揪出不法，或可能詐騙的金流，並予以阻斷。
另外，金管會也參考新加坡在2025年實施的「Money Lock」安全帳戶機制，讓客戶在知情同意狀況下，將部分資金鎖定在指定的安全帳戶中。
防詐第一線銀行員、警員是在做「菩薩的工作」
陳彥良更有感而發，坦言位處防詐第一線的銀行員與警員，是在做「菩薩的工作」。他們面對民眾的誤解與憤怒，需要極大的慈悲心。同時，防詐工作都是抱著「地獄不空，誓不成佛」的長期抗戰，這些辛苦人員都值得社會鼓勵與關懷。
陳彥良期許，眼見惡劣的詐騙，更要秉持「他強由他強，清風拂山崗；他橫由他橫，明月照大江」的精神，只要方向對、穩健前行，必能走向無詐的環境。
更多今周刊文章
日圓閃見「0.2022」、這2家網銀有0.19字頭！日幣匯率2個月最甜要衝換匯？林氏璧7原則教戰
天氣／下探8度又來，冷空氣這天報到！急凍4天挑戰「寒流級」先濕後乾…10日預報搶先看
關小黑屋毒打、站銬5天不准睡！他被拐到緬甸當「豬仔」奇蹟生還：詐團最愛台灣人「腦袋靈活的詐騙鼻祖」
其他人也在看
【台積電法說會】賺翻！第4季毛利率62% 全年每股賺破66元
台積電（2330）年今（15）日召開法說會，會中公布去年第四季財務報告，合併營收約新台幣1兆460億9千萬元，稅後純益約新台幣5,057億4千萬元，每股盈餘為新台幣19.50元（折合美國存託憑證每單位為3.14美元），累計每股賺66.25元，第4季毛利率62%，優於市場預期。Yahoo奇摩股市 ・ 29 分鐘前 ・ 6
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 5 小時前 ・ 231
賈永婕登頂台北101嚇壞眾人 婆婆打電話求：爬一次就好
台北101董事長賈永婕日前為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。不過，畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 101
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 25
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 12
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 171
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 199
26歲女被判「一輩子洗腎」不可置信痛哭 醫：眾多惡習的集體謀殺！
一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥指出，高果糖飲料是導致年輕人腎衰竭的頭號元凶，而腎臟在壞掉70%之前可能都不會出現明顯症狀。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 101
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 90
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 4 小時前 ・ 94
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
12強》世界棒壘球總會宣布2027年12強隊伍！ 台灣要拚世界冠軍2連霸
世界棒壘球總會（WBSC）今天公布2027年世界12強的參賽隊伍，其中積分計算是到2025年12月31日為止的前12位世界棒球排名國家，日本、台灣、美國、韓國等都在內，總計12國外，剩下4席將在中國舉行資格賽，台灣要爭取12強賽2連霸。TSNA ・ 4 小時前 ・ 22
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 3
黃國昌遭國防部、AIT接續打臉 周軒酸：美方大概很不爽
即時中心／張英傑報導民眾黨主席黃國昌昨（14）日召開訪美返台記者會，聲稱行政院版1.25兆元國防特別預算中，首波軍購僅3000億，此番言論遭我國國防部、美國在台協會（AIT）雙重「打臉」。對此，政治工作者周軒也在社群平台發文，大酸美國大概真的對黃國昌很不爽。民視 ・ 3 小時前 ・ 136
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 6 小時前 ・ 5
周杰倫遭秒殺！台灣女將葛藍喬安娜打到冠軍賽 遺憾錯失2000萬獎金
今年澳網舉辦表演性的「一分大滿貫」賽事，華語天王周杰倫參賽引發關注，然而稍早站在原地遭「秒殺」淘汰，不過台灣混血網球女將葛藍喬安娜打進決賽，可惜最終因為回球出界，與獎金100萬澳幣（2112萬台幣）擦身而過。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 13
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 6