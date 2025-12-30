防詐條例三讀 祭「禁奢條款」、最高處12年刑期、利用老少詐騙加重其刑

立法院副院長江啟臣敲下議事槌，三讀通過詐欺犯罪危害防制條例部分條文修正草案。(記者劉信德攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會今日三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例修正草案」，嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責、增訂「禁奢條款」；利用未滿18歲、滿80歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪，也加重其刑二分之一。

三讀條文下修詐欺門檻金額，詐欺犯罪造成被害人的財損由新台幣500萬元調降至100萬元，即詐騙達100萬元即處3年以上、10年以下徒刑，最高可併科3000萬元罰金；同時，增訂被害人財損達1000萬元以上者，處5年以上、12年以下有期徒刑，可併科最高三億元罰金；詐騙1億元以上，提高法定刑至7年以上有期徒刑，得併科最高5億元罰金。

此外，三讀條文也增訂，教唆、幫助或利用未滿18歲、滿80歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪者，加重其刑1／2。

在被害者損害賠償方面，三讀條文明定，詐騙被告自首、或首次自白之日六個月內，支付被害人財損金額或達成調(和)解的全部金額，才能獲法院裁量是否減免刑責的寬典；此外，三讀條文也增訂「禁奢條款」，犯罪行為人在支付財損或調解金全額前，有逾越一般人通常生活程度的豪奢、浪費行為，將作為法院量刑標準。

在防詐措施部分，三讀條文增訂，司法檢察機關因調查詐欺犯罪，得主動通知金融機構或提供虛擬資產服務事業，將疑似涉及詐欺犯罪的存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號列為警示，並暫停全部交易功能；並修正擴大被害人遭詐欺未經提領的款項或虛擬資產得經司法警察機關通知發還的適用範圍。

