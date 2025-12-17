防詐條例列禁奢條款 劉世芳點名太子集團「大搖大擺讓受害者情何以堪」

立院今審查《詐欺犯罪危害防制條例》修正案，內政部長劉世芳針對法案修正進行說明。（圖／李智為攝）

立法院內政委員會今天（17日）審查《詐欺犯罪危害防制條例》修正案。內政部長劉世芳表示，朝野委員達成共識，將以「加重處罰、加速處理、增訂禁奢條款」3大方向進行修正。

劉世芳表示，《詐欺犯罪危害防制條例》有三個方向，第一個就是「加重處罰」。因現今詐騙集團會利用比較沒有行為能力的人，來行使詐騙企圖。在涉案方面，若有教唆，尤其是未成年人，或者是沒有行為能力甚至外國籍，會加重到二分之一。

然後第二是「加速處理」，劉世芳表示，一旦有金流利用網路平台出去速度都非常快，有的在不到60秒的時候，就已經把所有的金流全部就是挖掘完畢。所以也賦予警政機關，會在最快的速度之內，確認之後趕快阻止詐騙金流流出去。

第三，是針對涉案嫌疑人把「禁奢條款」也把加進去。劉世芳以太子集團為例，表示這些犯罪人大搖大擺吃喝玩樂，對於犯罪詐欺被害人來講是情何以堪。因此修正條文第50條增訂，法院量刑時應注意詐欺犯罪行為人犯罪後之生活，有無逾越一般人通常程度，為科刑輕重之標準。

她表示，本次修法加重處罰、加速處理、加強保障，這三大方向獲得朝野黨團所有立委同意，內政部表達高度感謝。



