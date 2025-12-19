防詐與媒體識讀教育 新視波×信義房屋深耕社區扎根

中嘉寬頻｜新視波持續推動防詐與媒體識讀教育。（圖：中嘉寬頻｜新視波提供）

中嘉寬頻｜新視波持續推動防詐與媒體識讀教育，前進社區鄰里進行媒體識讀及反詐宣講，於十八日攜手信義房屋，在安和里舉辦「守護安心家園．識詐你我他」公益講座。中嘉寬頻｜新視波表示媒體識讀與防詐教育是企業長期投入的重點之一，期望透過深入社區的行動，讓防詐觀念不再只是口號，而是全民共識。

活動現場吸引眾多里民參與，中嘉寬頻｜新視波以生活化的方式分享如何辨識假訊息與網路詐騙，帶領民眾認識常見的詐騙手法，例如假簡訊與假網站等，並示範如何查證資訊來源。講師也提醒民眾，在面對社群訊息與轉傳內容時，應保持懷疑、查證真偽，不讓詐騙趁虛而入。

信義房屋則從實務角度分享生活中常見的詐騙情境，像是租屋、房產買賣與貸款相關詐騙，提醒民眾「陌生連結不要點、不明文件不要簽」，要透過正規管道與專業人員查證資訊，避免因一時大意造成損失。

中嘉寬頻|新視波長年深耕中、永和地區，本次講座與信義房屋共同努力，以淺顯易懂的方式分享防詐與識讀知識，帶領居民認識生活中常見的詐騙手法及房屋詐騙，並透過實際案例說明詐騙如何以不同形式出現在日常之中。