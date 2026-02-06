防詐補習班開課！邰智源親授3大筆記 這組碼絕對不能給

LINE年度防詐宣傳，邀請藝人邰智源化身「邰大老師」，透過測驗辨識常見的詐騙手法。（圖／LINE）

為了強化全民防詐免疫力，LINE推出「防詐補習班」年度防詐宣傳，邀請藝人邰智源化身「邰大老師」，以補習班名師風格拍攝「名師重點筆記」畫出防詐重點；同時推出「人間清醒防詐模擬考」，透過測驗辨識常見的詐騙手法與易忽略的盲點，識破以假亂真的詐騙套路。

根據LINE觀察，多數詐騙受害案例並非因缺乏科技能力，而是在高度擬真的話術包裝與急迫情境下誤信詐騙手法，因此今年特別以「防詐補習班」為概念，將防詐知識透過「教學與測驗」形式，轉化為可學習與應用的資訊。藝人邰智源以「邰大老師」身分擔任防詐名師，拍攝「名師重點筆記」整理3大重點：

廣告 廣告

1.「免費的，可能是假的」：例如免費贈送禮物、遊戲幣或貼圖，就是常見誘餌，提醒用戶提高對免費或來路不明資訊的警覺。

2.「手機＋LINE認證碼＝馬上封鎖＋檢舉」：LINE認證碼是詐騙集團的萬用鑰匙，這組LINE認證碼只有在你需要「移動帳號」時才會用到，誤提供給他人，可能會親手把帳號送給詐騙集團。

3.「再次登入＝最佳解」：若帳號真的不慎被盜用，請善用 LINE 官方「再次登入」功能，快速拿回原帳號，勿聽信任何非官方操作引導。

此外，LINE也鼓勵用戶進行LINE帳號健檢，確認自己的帳號有綁定完整的電話號碼、電子郵件、密碼以及Apple或Google帳號，來保護自己的帳號。同時也提醒，LINE帳號綁定Apple或Google帳號的好處是，若帳號被盜較有機會找回帳號，但絕對不可綁定別人的Apple或Google帳號；只要感受到異樣，可撥打165專線查證。

更多中時新聞網報導

方宥心憶小胖老師 像暖心爸爸

全球流感、麻疹疫情多 春節出遊小心

羽球》羽球亞團賽 我女將完封新加坡 挺進8強