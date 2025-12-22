防詐觀念向下扎根 基四警深入校園宣導

%E4%B8%80 72

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為深化校園防詐意識，將識詐觀念向下扎根，基隆市警察局第四分局中華路分駐所於114年12月20日，結合轄內德和國小舉辦校慶園遊會活動，特別派員到場參與，藉由親近民眾的方式進行反詐騙宣導，讓師生與家長在輕鬆氛圍中學習防詐知識。

活動現場，員警手持宣導標語，向攤位前參與活動的師生及民眾說明近期常見的投資詐騙手法與基本識詐觀念，並發放實用宣導品，透過互動式、趣味化的宣導方式，加深民眾對詐騙話術的辨識能力，獲得現場熱烈回響。

第四分局表示，投資詐騙手法不斷翻新，但共同特徵皆以「高獲利、低風險、保證獲利」作為誘騙手段，提醒民眾投資一定有風險，切勿輕信來路不明的投資訊息。若接獲可疑電話或訊息，可立即撥打165反詐騙專線查證，共同防堵詐騙，守護自身財產安全。