【防詐論壇】王遠平：公私協力防詐 犯防中心替業界開課、進校園宣導

財團法人金融法制暨犯罪防制中心總經理王遠平。(記者張嘉明攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕詐騙案盛行，自由時報今(5日)舉辦2025全民防詐論壇，邀業界分享防詐實務。財團法人金融法制暨犯罪防制中心總經理王遠平表示，詐騙手法日新月異，犯防中心除開設AI打詐應用課程，也邀請第一線打詐專家，向銀行人員分享最新詐騙手法及因應措施，同時也進校園宣導防詐，避免學生淪為人頭及車手。

全民防詐論壇在自由廣場會議室舉行，討論防堵金融詐騙盲點與關鍵守門人。王遠平表示，打詐工作需要公私部門一起協力，犯防中心屬於私部門，在替金融從業人員進行金融法律教育課程訓練時，今年起特別開設「如何應用AI科技協助打詐」課程。

第一線銀行人員面對打詐工作壓力極大，阻擋用戶領款會被罵、被錄影，未成功阻擋則被責怪阻擋不力。王遠平說明，透過邀請外部資安專家、刑事局、檢察官等第一線打詐人員，替銀行從業人員上課，希望讓行員掌握最新詐騙手法，也能知道遇問題時該如何解決。

詐騙集團吸納成員、收購人頭帳戶，常常鎖定學生族群。王遠平表示，犯防中心進校園舉辦「青春無詐、校園反詐騙宣導」防詐宣導，希望打詐觀念向下扎根，避免學生淪為人頭及車手；教育效果並非立竿見影，但希望能讓年輕學子對詐騙有正確認識，甚至進一步將觀念帶回家給親友，達到擴散效應。

犯防中心與金融業及台北市、新北市教育局合作，今年下半年及明年上半年至雙北國高中舉辦「青春無詐、校園反詐騙宣導」活動，預計近80場次，學生參與數估3萬人次。

