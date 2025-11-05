【防詐論壇】童政彰：督促公私部門 提高阻詐精準度 兼顧有效性及影響性
〔記者王孟倫／台北報導〕自由時報今天舉辦「全民防詐論壇」，主題銀行防詐第一線，實務座談：防堵金融詐騙的盲點與關鍵守門人。銀行局長童政彰表示，未來阻詐的方向不變，因為詐團不會休息、也不會鬆手的，將持續要求金融機構朝向四大面向，再檢討精進執行方法，包括「精準調控」、「24小時專線設置」、「迅速回應解控」與「模型優化」；鼓勵金融機構跨界合作，打造科技防詐新境界，並且強化第三方支付業者虛擬帳號管控，即時有效識別高風險外籍人士金融帳戶。
這場實務座談，與談人包括：銀行局局長童政彰、中華郵政副總經理陳棟梁、中信金控法遵長湯偉祥、合作金庫銀行法遵長吳淑鈴、財團法人金融法制暨犯罪防制中心總經理王遠平。
首先，童政彰表示，就我國打詐績效來看，透過臨櫃關懷，累計已經成功攔阻2萬4千8百多件，攔阻詐騙金額177億元；其中，銀行通路櫃台今年一到八月，成功攔阻了1萬0290件，攔阻金額80億元。金管會肯定金融機構對打詐付出的努力，各金融機構採行帳戶控管措施，已展現初步成效。
其次，警示帳戶增幅已明顯趨緩，根據統計，從2022年1月起，警示帳戶每月約增加2千至3千戶，今年6月起每月增加數百戶，月增率明顯趨緩，並於今年9月底首次出現負成長。另外，37家警示帳戶觀察指標受評機構中，今年4月底僅有10家警示帳戶數、較上月底減少，至9月底已有25家較上月底減少。
童政彰指出，金管會非常重視打詐阻詐的五大議題，包括科技、責任、精準、臨櫃、協力，尤其，科技阻詐扮演一個非常重要角色；他直言，我們面對的「詐團」，是有組織、有規模， 而且是跨國性，所以，我們就不能用單點的方式，否則，一定打不過詐團；未來要充分運用及導入科技力，像是數位身分證運用等，台灣是ＡＩ大國，我們更加要好好運用這項優勢。
近來銀行執行阻詐相關措施，成效如何？少數銀行引發是否符合比例原則之爭議，如何改善？童政彰回應，已督促個別銀行檢討改善，並提醒所有銀行，應衡平考量金融服務之便利性與安全性；包括事前宜評估擬採取措施之有效性及影響性，依風險基礎方法評估適用對象，以及實施後可能影響等；實施時宜有適當配套措施，例如於不妨礙控管效果之前提下，以適當方式通知客戶相關服務變動，以及申請恢復使用之方式；對於經控管之帳戶，提供迅速回應處理之客訴窗口等。
此外，童指出，詐騙犯罪日益複雜，透過網路跨境投資隱蔽性高之加密虛擬貨幣等各式各樣詐騙犯罪，因此，必須整合政府各部會及企業與民間人力與資源，共同對抗詐騙，政府成立打詐國家隊，期能跨部會、公私部門協力合作一起打擊侵害全民的詐騙犯罪社會性問題。透過公私部門或跨機構合作，提高阻詐精準度。
如何即時有效識別高風險外籍人士金融帳戶，童政彰表示，有鑒於外籍人士警示帳戶占全部警示帳戶之比率偏高，金管會與移民署及勞動部合作，由聯徵中心介接移民署資料庫，自2024年7月起，金融機構可查詢取得外籍人士出境等資訊。此外，亦督導銀行公會研定「疑似涉及不法高風險外籍人士存款帳戶控管實務建議意見」，規範疑似涉及不法之態樣及可採取之處理措施等，以供各銀行對高風險外籍人士存款帳戶採取管控措施。
此外，鑒於詐騙案件之非法金流，如流竄到境外或虛擬資產，往往加重監控追查金流之難度；童政彰說，為能及時將疑似不法金流攔阻於境內，金管會督導財金公司與銀行公會共同籌組「金融阻詐聯防」專案小組，規劃建立電子化即時照會、前期金流查詢，以及建立警示帳戶聯防廣播機制。
更多自由時報報導
【防詐論壇】陳棟梁：中華郵政發展AI系統 打詐效能逐季提升
【防詐論壇】王遠平：公私協力防詐 犯防中心替業界開課、進校園宣導
普發1萬正式開跑 登記、領取懶人包一次看懂
普發1萬開始登記 小7、全家ATM領取現金週週有驚喜
其他人也在看
打房後座力來了！王光祥資金緊 借款換台北之星
中央銀行打房後座力來了。三圓建設、大同前董座，現任山圓建設董事長王光祥上周驚傳個人退票2,000萬元又註銷。王光祥4日證實：「確實我最近資金吃緊！」不過已啟動借款換「台北之星」豪宅協商機制，減壓財務，「現在大概都已經沒問題了」。工商時報 ・ 17 小時前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 7 小時前
比特幣跌破10萬 麻吉大哥黃立成「帳戶剩14.9萬美元」深夜首發聲
「麻吉大哥」黃立成淡出演藝圈後轉戰加密貨幣市場，6月一度靠著HYPE幣獲利高達650萬美元（約1.95億台幣），被譽為幣圈傳奇，不過近期比特幣（Bitcoin）價格大跌，台灣時間11月5日跌破10萬美元大關，和上月6日創下逾12萬6千美元歷史高點相比，下跌超過20%。隨著加密貨幣大跌，黃立成手中的以太幣和HYPE多單11月3日中午再度遭到部分清算，帳戶淨值僅剩14.9萬美元（約459萬台幣）。對此，黃立成深夜首度發聲。太報 ・ 11 小時前
【Yahoo早盤】台股暴挫700點摜破2萬8！分析師郭憲政「漲多回檔」：有望收紅K
台股今（5）日早盤隨國際股市重殺，一早下挫700點，摜破2萬8，最低觸及27,373點。啟發投顧分析師郭憲政表示，今日下挫屬於漲多回檔，多頭格局仍未變，美股也還有機會反彈創高，今日預估量落在6000億元，主力並未重殺，投資人不必自己嚇自己，很有機會開低後走揚，收下紅K。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前
台股慘摔546點！5檔個股逆勢漲停 這檔「10月猛漲116%」挑戰第6根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二（4日）主要四大指數收盤全面走跌，其中費城半導體指數更是重挫達4%、台積電ADR（TSM-US）也慘跌3.55%。台股加權指...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
記憶體逆勢翻紅！ 分析師喊冤「是機會」：根本被錯殺
日前受DDR4市場供給減少、現貨價格攀升影響，記憶體族群類股股價走勢強勁，今日台股開盤開低走低，一度大跌600點，而南亞科、旺宏等記憶體類股則逆勢翻紅。值得注意的是，昨日公布財報轉虧為盈的華邦電開盤即重挫逾9%、差點觸及跌停，不過隨著逢低買盤敲進，股價觸底反彈，盤中來到51.4元。對此，分析師封開平表示，記憶體根本是被錯殺，今天絕對是機會，不是危機。EBC東森財經新聞 ・ 10 小時前
台股衝太猛被降溫！11月逼近「百兆市值」 期交所緊急調高16檔保證金...0050、小台、微台全中槍
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股熱到發燙！在台積電領軍猛攻下，大盤昨（3）日再創歷史新高，以28,334點作收，整體市值暴衝至98.85兆元，今日雖以下跌2...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電帶飛成資金寵兒 這5檔半導體「積」不可失！
晶圓代工龍頭台積電(2330)公布第三季財報，毛利率、營益率分別為59.5%、50.6%雙雙高於財測高標，同時第三季獲利季增39%創新高。根據CMoney統計，今年以來台股在美股屢創新高下攀升，受惠台積電權王股價強勢，大盤再度攀歷史新高，連帶激勵5檔台股半導體ETF股價締新猶，包括新光00904與富邦00892皆創掛牌來新高；還有群益00927、兆豐00913及中信00891等3檔。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
聯發科太苦了！潛在漲幅達37% 。1300元以下都是買點
相信有投資朋友發現，聯發科(3454)來到1300元左右壓不太下去，即使外資狂砍，但聯發科就是壓不到1000元，昨(4)日外資回頭買超2866張，反而是不斷發利多的本土投顧還是賣超，合理懷疑是有壓價的嫌疑，畢竟短期績效才能對投資人有所交代，但外資看的還是那一大段魚尾巴。今日台股下殺，又是補聯發科的好機會。理財周刊 ・ 9 小時前
小資族撿便宜！台積電開盤不到2小時「零股爆逾400萬股」 專家看多
美股估值偏高引發警訊，衝擊台積電，今（5）日盤中一度重挫50元至1455元，失守1500元大關，不到兩小時，盤中零股交易已爆出逾400萬股，顯示投資人積極進場。專家指出，短線震盪屬正常整理，不影響中長線投資價值，尚未持股者，可趁股價回落至1450元附近分批布局。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
台股盤前／AI泡沫警鐘輝達重挫！美股全面潰敗 台股開盤恐再殺一波
美股週二（4）日全面重挫，投資人憂心AI概念股估值過高，加上華爾街多位大型企業執行長相繼釋出悲觀警告，拋售潮自晶片股蔓延至全市場。費城半導體指數暴跌4.01%，那斯達克下滑2.04%，標普500指數跌1.17%，道瓊指數收黑251點，市場氣氛急轉冷，亞股今（5）日恐全面承壓，台股開盤勢必飽受賣壓。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
父母為學區遷戶籍注意 漏這細節恐多繳四倍房屋稅
為了搶進明星學校，許多家長會超前部署，提前遷戶口設籍，不過，這可能會影響到房屋稅！若戶籍全數遷出，將被認定為非自住，房屋稅率會提高到3.2%至4.8%，最高可相差四倍左右，家庭稅負將大幅上升，更可能影響未來出售房屋的財務規劃。TVBS新聞網 ・ 1 天前
300億大單來了！無人艇吃飽飽、龍德造船狂飆近半根 反觀台船表現平平
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導政府推動「千億無人載具計畫」引爆造船族群行情，不只無人機，今（4）日無人艇也全面走強。早盤至9點58分，龍德造船（6753）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鴻海強勢入榜！高盛點名AI時代「5大潛力黑馬股」 最猛個股上看飆漲92％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮席捲全球資本市場，高盛（GoldmanSachs）最新公布的「董事精選名單」（ConvictionList-Directors’Cut）掀起投...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
記憶體不能只能喝湯！ 謝金河點名華邦電：這是好的開始
從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，包括三星延後DDR5合約報價、現貨價一週翻倍，韓國券商將SK海力士目標價上修一倍至百萬韓元，對此財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體市場由海力士、美光與三星主導的三強格局，目前正在形成，有別於日韓在記憶體領域的迅速發展，反觀台灣相關產業自2015年受創迄今仍未完全恢復，唯有持續創新與深化合作，才有機會重新取得競爭優勢。EBC東森財經新聞 ・ 11 小時前
亞股大逃殺！日股又現史詩級崩盤跌2195點、韓股暴殺逾6%引發熔斷
全球股市豬羊變色！電影「大賣空」本尊貝瑞發出對疑似AI過熱警告，貝瑞買進了輝達和Palantir賣權選擇權，美股昨天全面淪陷，費半指數暴跌4%，日股率先亞股開盤亦再出現史詩級崩盤，大跌2195點之多，失守5萬點整數大關，最低探49301點，韓股更慘一度暴跌逾6%引發熔斷，4000點慘告失守，台股今早開盤一度重挫逾六百點，但跌幅相對日韓輕得多。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前
工程師靠投資翻身買3,000萬房！直雲「4面向選股法」多空都贏大盤
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 工程師出身的直雲，不是富二代，也沒有金融背景，從研究籌碼與基本面起家，用18年練就4面向選股法，創造高勝率，更因此買下3,000萬房產，證明投資是最公平的翻身之路。 直雲 小檔案 國立中正大學資工碩士，現職為科技公司軟體技術經理，在念碩士時，便投入市場，...Money 錢 ・ 1 天前
外資大倒「這檔」ETF破5萬張！慘累積連19賣 00878也被出貨上萬張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數昨（3）日終場上漲101.24點，收28334.59點，漲幅0.36%，成交金額為5632.37億元。而根據證交所盤後籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 1 天前
玉山金併三商壽可望拍板敲定！今同步暫停交易，晚間將公布細節
【財訊快報／記者劉居全報導】玉山金控(2884)併購三商壽(2867)今(5)日可望拍板敲定!根據證交所公布，玉山金、三商壽及三商(2905)今日將同步暫停交易，期交所也公布玉山金期貨及選擇權今日也同步暫停交易；而玉山金也預告將於今晚18:30召開記者會，外傳在雙方董事會通過合併後，記者會將可望宣布玉山金併購三商壽的細節，包含換股比例、員工安置方案等以及未來規劃等。儘管先前市場於10月下旬傳出三商壽在玉山金控及中信金控(2891)搶親下，最終由玉山金成功搶下三商壽，補足玉山金在壽險市場的版圖，加上先前玉山金購併保德信投信(現已改名玉山投信)，玉山金開啟「銀保證」三主軸的經營模式。不過玉山金先前曾發布重訊說明，針對併購評估與執行併購作業，均嚴守公司治理原則及董事會核定的內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。外傳玉山金在併購三商壽後，資產規模可望將從目前4.2兆元增加到5.8兆元，在金控排名也將大幅前進，可望從目前排名第10名，跳升至第六名，僅次於國泰金(2882)、富邦金(2881)、中信金(2891)、台新新光金(2887)、臺灣金。此外，根據集保結算所最新統計顯示，截至 10財訊快報 ・ 13 小時前
普發銀行加碼一次看 「這家」抽輝達股票
[NOWnews今日新聞]普發現金1萬元今（5）日開放登記，由身分證尾數「0、1」優先登記，各大銀行也祭出各種「加碼」優惠，放大「普發現金」效果，包括抽iPhone17、日本沖繩雙人來回機票、現金11...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前